دبیر کل حزب کومله های کردستان گفت: پیش بینی‌ام این است که با گسترش مبارزات سیاسی و به خصوص نیروی پیشمرگ کردستان این تقاضا و پیوستن به صفوف پیشمرگان کردستان و احزاب دیگر حتما وسیعتر می شود و ما استقبال می‌کنیم. فراخوان می دهیم به کردستان بیایند یا خودشان گردان‌های مسلحانه خودشان را سازمان بدهند.

رضا کعبی ادامه داد: ما آماده هرگونه همکاری، از آموزش آنها، از تهیه تدارکات لازم برای آنها برای مبارزه‌شان حتماً اقدام خواهیم کرد و حتماً به پیشواز آنها خواهیم رفت. اگر ما بخواهیم دوباره جنبش مسلحانه را در کردستان برپا کنیم شرایط داخلی خیلی مهم است. این شرایط داخلی این است که جمهوری اسلامی ضعیف‌تر شود و مردم آمادگی بیشتری داشته باشند.

در ویدئو تحریک گروهک‌های تجزیه‌طلب به فعالیت‌های مسلحانه توسط بی‌بی‌سی در وسط جنگ را ببینید.