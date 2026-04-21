قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو
قیمت بازار (تومان)
قیمت نمایندگی (تومان)
وانت آریسان
1,290,000,000
960,413,000
سورن پلاس (XU7P)
1,413,000,000
1,146,000,000
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
1,665,000,000
1,203,600,000
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
1,680,000,000
1,250,100,000
دنا پلاس بورسی
1,630,000,000
1,293,300,000
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
1,735,000,000
1,349,800,000
دنا پلاس MT6
1,760,000,000
1,385,200,000
دنا پلاس اتوماتیک
2,270,000,000
1,729,800,000
پژو 207 موتور TU3
1,440,000,000
1,071,000,000
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
1,640,000,000
1,152,800,000
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
1,830,000,000
1,194,600,000
پژو 207 دندهای پانوراما
1,880,000,000
1,229,500,000
پژو 207 اتوماتیک
2,020,000,000
1,401,600,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
2,230,000,000
1,444,100,000
راناپلاس
1,380,000,000
1,035,800,000
تارا دستی V1
1,739,000,000
1,379,800,000
تارا اتوماتیک V4
2,100,000,000
1,687,000,000
تارا اتوماتیک (توربو)
به زودی
1,856,000,000
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
3,200,000,000
توقف فروش
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
3,770,000,000
3,065,500,000
هایما 8 اس ( 8S )
4,080,000,000
3,377,000,000
هایما 7X
3,700,000,000
3,710,000,000
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
5,200,000,000
4,960,000,000
ری را
3,050,000,000
2,131,900,000
دانگ فنگ E70
ناموجود
توقف فروش