قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱ اردیبهشت

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,511,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,782,100

درهم امارات

411,690

پوند انگلیس

2,048,600

لیر ترکیه

33,700

فرانک سوئیس

1,944,000

یوان چین

221,800

ین ژاپن

 953,260

وون کره جنوبی

1,029

دلار کانادا

1,108,400

دلار استرالیا

1,084,700

دلار نیوزیلند

890,500

دلار سنگاپور

1,189,400

روپیه هند

16,270

روپیه پاکستان

5,429

دینار عراق

1,156

پوند سوریه

13,057

افغانی

23,560

کرون دانمارک

238,500

کرون سوئد

165,800

کرون نروژ

162,600

ریال عربستان

403,600

ریال قطر

415,700

ریال عمان

3,926,700

دینار کویت

4,924,855

دینار بحرین

4,007,400

رینگیت مالزی

382,800

بات تایلند

47,180

دلار هنگ کنگ

193,100

روبل روسیه

20,210

منات آذربایجان

889,770

درام ارمنستان

4,060

لاری گرجستان

562,600

سوم قرقیزستان

17,290

سامانی تاجیکستان

161,000

منات ترکمنستان

430,400
