قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۱ اردیبهشت را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۱ اردیبهشت
ارز
قیمت (ریال)
دلار (صرافی بانک ملی)
1,159,911
دلار (بازار آزاد)
1,511,900
یورو (صرافی بانک ملی)
1,359,759
یورو (بازار آزاد)
1,782,100
درهم امارات
411,690
پوند انگلیس
2,048,600
لیر ترکیه
33,700
فرانک سوئیس
1,944,000
یوان چین
221,800
ین ژاپن
|953,260
وون کره جنوبی
1,029
دلار کانادا
1,108,400
دلار استرالیا
1,084,700
دلار نیوزیلند
890,500
دلار سنگاپور
1,189,400
روپیه هند
16,270
روپیه پاکستان
5,429
دینار عراق
1,156
پوند سوریه
13,057
افغانی
23,560
کرون دانمارک
238,500
کرون سوئد
165,800
کرون نروژ
162,600
ریال عربستان
403,600
ریال قطر
415,700
ریال عمان
3,926,700
دینار کویت
4,924,855
دینار بحرین
4,007,400
رینگیت مالزی
382,800
بات تایلند
47,180
دلار هنگ کنگ
193,100
روبل روسیه
20,210
منات آذربایجان
889,770
درام ارمنستان
4,060
لاری گرجستان
562,600
سوم قرقیزستان
17,290
سامانی تاجیکستان
161,000
منات ترکمنستان
430,400