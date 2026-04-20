شایعه ابردزدی و تأثیر رادارها بر بارش باران در ایران صحت دارد؟

کارشناسان اقلیم‌شناسی می‌گویند ایران در یکی دو دهه اخیر با دوره‌ای از کم‌بارشی و خشکسالی‌های مکرر روبه‌رو بوده که ریشه در تغییرات الگوهای بارشی، گرمایش جهانی و مدیریت نادرست منابع آب دارد. در این میان، انتشار شایعاتی درباره «ابردزدی» و تأثیر رادارها بر بارش، افکار عمومی را نگران کرده است؛ شایعاتی که هر چند یکبار در کشور مطرح می‌شود.

در چنین شرایطی، طبیعی است افکار عمومی به دنبال «توضیح ساده» برای پدیده پیچیده خشکسالی باشد؛ از جمله شایعاتی مانند «ابردزدی» یا دخالت تجهیزات راداری در کاهش بارش. در این‌باره حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با فارس به شایعات مربوط به تأثیر رادارها بر بارش باران و موضوع "ابر دزدی" پرداخت و توضیحاتی را در خصوص دلایل علمی و شواهد موجود ارائه کرد.

رد تأثیر رادارها بر بارش و موضوع ابر دزدی

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص شایعات مطرح شده مبنی بر تأثیر رادارها بر کم‌بارشی یا بارش باران، توضیحاتی را ارائه کرد.

وی با استناد به نظر کارشناسان سازمان هواشناسی، تأکید کرد که این رادارها ابزارهای سنجشی هستند و قدرت لازم برای تغییر در اقلیم، جابجایی ابرها یا عقیم‌سازی آن‌ها را ندارند.

وی افزود: ابردزدی نیاز به یک انرژی عظیمی دارد که این فضای ابرها را جابجا کند تغییر بدهد و از یک محیط جغرافیایی به یه جای دیگر حرکت دهد و این انرژی عظیم فعلا براساس شواهد موجود در اختیار بشر نیست.

کم‌بارشی در غرب آسیا و بارش‌های اخیر

ظفری به وضعیت کلی کم‌بارشی در منطقه غرب آسیا طی سال‌های گذشته اشاره کرد و بیان داشت: مناطقی بود که بارش ها خیلی کم اتفاق افتاده و دچار خشکسالی و کم‌بارشی مزمنی بودند لذا همه این کشورها با همدیگر دچارش بودند و الان همه این کشورها بارش‌های خوبی را تجربه میکنند.

وی همچنین به بارش‌های اخیر در ترکیه و سایر مناطق خاورمیانه اشاره کرد که نشان‌دهنده تجربه مشترک بارش در منطقه است.

ظفری تأکید کرد: یک جغرافیای بزرگی در منطقه غرب آسیا تحت تاثیر کم بارشی بوده، در این چند سال گذشته از فلسطین اشغالی گرفته تا اردن، سوریه، ترکیه، عراق ایران و کویت مناطقی بود که بارش ها خیلی کم اتفاق افتاده و دچار خشکسالی و کم بارشی مزمنی بودند لذا همه این کشورها با همدیگر چالش کم بارشی را داشتند.

بارش‌های زمستان ۱۴۰۲ و نقش رادارها

در ادامه این مصاحبه، سخنگوی سازمان مدیریت بحران به بارش‌های خوبی که پیش از مطرح شدن شایعات مربوط به رادارها در زمستان ۱۴۰۴ رخ داده بود، اشاره کرد.

وی گفت: ما بارش‌های زیادی را در نقاط مختلف مرکزی کشور تجربه کردیم و همچنین در زاگرس در رشته کوه‌های البرز برف خیلی خوبی داشتیم یعنی قبل از اینها هم یکی دو ماه قبل از این رادارها هم از آذرماه و تا اوایل اسفند ماه ما بارش های بسیار خوبی داشتیم. این موضوع نشان می‌دهد که بارش‌های خوب حتی با وجود احتمالی رادارها نیز اتفاق افتاده است.

ماهیت رادارها به عنوان ابزار سنجش

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور مجدداً بر ماهیت رادارها به عنوان ابزارهای سنجشی تأکید کرد و اظهار داشت: این رادارها عمدتاً برای سنجش و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بارشها بوده و براساس مطالعات و تحقیقاتی که تا امروز وجود دارد تأثیر چندانی براساس پژوهش‌های هواشناسی روی کم‌بارشی ندارند.

وی همچنین به بارش‌های خوب در سال‌های گذشته مانند ۱۴۰۲ و ۱۳۹۸ اشاره کرد که تئوری‌های کم‌بارشی را کمرنگ می‌سازد.