پست تازه پرویز پرستویی خطاب به وطن فروشان

پرویز پرستویی با انتشار یک ویدئو نوشت: قابل توجه هتاکین و فحاشان...میدونم دوباره دارم برای خودم فحش و ناسزا می‌خرم...حرجی نیست...راحت باشید...ضمن اینکه به اندازه هفت جلد کتاب تهران قدیم، فحش بلدم...ولی قابل نمیدونم حتی یک کدام از آنها را نثارتان کنم...اما دلم به درد اومد ونتونستم سکوت کنم...

مرگ و ننگ بر شما وطن فروشانِ اراذل و حرف مفت زن، که این اراجیف رو در مورد مردمی می‌گویید که بیش از چهل روز با تمام مشکلاتی که دارند، پای وطن و اعتقاداتشون، تا پاسی از شب در میادین وطن، خانوادگی ایستاده‌اند...باحجاب و بی‌حجاب...چه آنهایی که موافق حکومت هستند و چه آنهایی که معترض‌اند ومخالف...ولی یک وجه اشتراک بین‌شان وجود دارد ،آنهم ایران است و، وطن ...

آنهم مردمی که وقتی عنوان می‌شود قرار است پل هاو زیر ساخت ها را بزنند ،بچه به بغل بالای پل ها می ایستند ،چنین اراجیفی را در موردشان می گویید ؟!خیلی از این مردم همان هایی هستند، که بعضا ،مشکل معاش و مسکن دارند و معترض... ولی بدانید هیچوقت ،غرور و غیرتشان اجازه نمی‌دهد برای دو میلیون تومان و چند لیتر بنزین و شام، به خیابان‌ها و میادینی بیایند، که هرآن ممکن است جان خود را از دست بدهند...

خانواده ای که ۸ نفر از اعضای خانواده‌اش شهید شده، خانواده‌ای که بچه شیر خواره‌اش به بالای درخت پرت شده و به شهادت رسیده، برای بنزین و دو میلیون پول و شام به میدان آمده؟!اتفاقا برعکس، اون کسانی پول گرفته اند که این اخبار کذب را به شما مزدوران می‌دهند...خجالت بکشید ...شرم کنید ...بزرگ تا کوچکتان جز دروغ پردازی ،چیز دیگری برای گفتن ندارید ...دیگه حناتون رنگی نداره ...همه تون کمر به ویرانی ایران دوختید، تحت عنوان براندازی جمهوری اسلامی...