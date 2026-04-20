خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پست تازه پرویز پرستویی خطاب به وطن فروشان
کد خبر : 1775607
لینک کوتاه کپی شد.

پرویز پرستویی، بازیگر سینما و تلویزیون یک متن خبرساز در اینستاگرام منتشر کرد.

پرویز پرستویی با انتشار یک ویدئو نوشت:  قابل توجه هتاکین و فحاشان...میدونم دوباره دارم برای خودم فحش و ناسزا می‌خرم...حرجی نیست...راحت باشید...ضمن اینکه به اندازه هفت جلد کتاب تهران قدیم، فحش بلدم...ولی قابل نمیدونم حتی یک کدام از آنها را نثارتان کنم...اما دلم به درد اومد ونتونستم سکوت کنم...

مرگ و ننگ بر شما وطن فروشانِ اراذل و حرف مفت زن، که این اراجیف رو در مورد مردمی می‌گویید که بیش از چهل روز با تمام مشکلاتی که دارند، پای وطن و اعتقاداتشون، تا پاسی از شب در میادین وطن، خانوادگی ایستاده‌اند...باحجاب و بی‌حجاب...چه آنهایی که موافق حکومت هستند و چه آنهایی که معترض‌اند ومخالف...ولی یک وجه اشتراک بین‌شان وجود دارد ،آنهم ایران است و، وطن ...

آنهم مردمی که وقتی عنوان می‌شود قرار است پل هاو زیر ساخت ها را بزنند ،بچه به بغل بالای پل ها می ایستند ،چنین اراجیفی را در موردشان می گویید ؟!خیلی از این مردم همان هایی هستند، که بعضا ،مشکل معاش و مسکن دارند و معترض... ولی بدانید هیچوقت ،غرور و غیرتشان اجازه نمی‌دهد برای دو میلیون تومان و چند لیتر بنزین و شام، به خیابان‌ها و میادینی بیایند، که هرآن ممکن است جان خود را از دست بدهند...

خانواده ای که ۸ نفر از اعضای خانواده‌اش شهید شده، خانواده‌ای که بچه شیر خواره‌اش به بالای درخت پرت شده و به شهادت رسیده، برای بنزین و دو میلیون پول و شام به میدان آمده؟!اتفاقا برعکس، اون کسانی پول گرفته اند که این اخبار کذب را به شما مزدوران می‌دهند...خجالت بکشید ...شرم کنید ...بزرگ تا کوچکتان جز دروغ پردازی ،چیز دیگری برای گفتن ندارید ...دیگه حناتون رنگی نداره ...همه تون کمر به ویرانی ایران دوختید، تحت عنوان براندازی جمهوری اسلامی...

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید