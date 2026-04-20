با چهرههای مشهور ورزشی و هنری ساکت در جنگ چه کنیم؟
یکی از پرسشهای قابل احترام بسیاری از مردم این روزها این است که چرا افرادی که همه دارایی و شهرت و جایگاه خودشان را مدیون ما مردم هستند، در روزهای سختی، پشت مردم را خالی میکنند؟!
روزنامه کیهان نوشت: برخلاف خیلی از هنرمندان که در جریان جنگ اخیر، بموقع کنار هموطنانشان حضور یافتند و حتی برخی از آنها در تجمعات حاضر میشدند، عدهای از به اصطلاح سلبریتیها هم سکوت پیشه کردند.
آنهائی که قبلا درباره هر موضوع یا مناسبتی اظهار نظر بیمحل میکردند، در شرایط جنگی که اظهار نظر یا حضورشان میتوانست به قوت قلب یا اتحاد و اقتدار مردم کمک کند، ترجیح دادند که هیچ نگویند؛ حتی به آسیب دیدن شهروندان عادی و بهویژه شهادت 168 کودک در مدرسه میناب هم هیچ واکنشی نشان ندادند و یا دیرهنگام، و موقعی که برایشان ثابت شد آمریکا و رژیم صهیونی شکست خوردهاند و جمهوری اسلامی رفتنی نیست، یک استوری خنثی و بیخطر منتشر کردند!
این درحالی است که برخی از چهرههای ساکت جنگ، در خلوت و جلسات خصوصی از «اینها رفتنی هستند» سخن میگفتند و شاد بودند.
حالا افکار عمومی این سؤال را دارد که این بازیگران، هنرمندان و ورزشکارانی که بعضا دستمزدهای سنگین و نجومی از جمهوری اسلامی گرفتهاند و هر چه دارند از مردم است، چرا در زمانی که باید ادای دین کنند، ناگهان غیب میشوند؟ آن افراد که آشکارا از آتش دشمن حمایت کردند و قوه قضائیه به درستی اموالشان را مصادره کرد به کنار، اما ساکتین مقابل دشمن هم جرمشان کم نیست. این بار نوبت ارگانها و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که این طیف از سلبریتیها را نادیده بگیرد؛ بهویژه صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که معمولا تأمینکننده این افراد از بودجه عمومی و جیب مردم هستند.