سردردهای مخصوص عصر دیجیتال
استفاده از تلفن همراه در ساعات طولانی، نگرانیهایی را درباره عوارض جسمی آن ایجاد کرده است. مخصوصا سردردهای مداوم که در سالهای اخیر زیاد شده و خیلی از افراد درباره آن شکایت دارند.
استفاده از تلفن همراه در ساعات طولانی، نگرانیهایی را درباره عوارض جسمی آن ایجاد کرده است. بهویژه سردردهای مداوم که در سالهای اخیر خیلیها درباره آن شکایت دارند یا به خاطرش به پزشک مراجعه میکنند.
سبک زندگی مدرن، بسیاری از ما را ناگزیر به نگاهکردن دائمی به صفحه موبایل، لپتاپ، کامپیوتر یا تبلت کرده است؛ روندی که به گفته کارشناسان میتواند منجر به سردردهای تنشی، خستگی چشم و مشکلات عضلانی در ناحیه گردن شود. این وضعیت در میان افراد جامعه و بهخصوص کسانی که شغل یا عادتهای روزمرهشان با نمایشگرها گره خورده، مشاهده میشود.
فشار مداوم بر عضلات گردن بهدلیل وضعیت نامناسب بدن هنگام استفاده از موبایل، خستگی چشم ناشی از خیره شدن طولانی به صفحه و همچنین استرسهای ناشی از ارتباطات دیجیتال، همگی عواملی هستند که میتوانند در بروز سردردهای جدید یا تشدید دردهای موجود نقش داشته باشند. این پدیده که گاهی از آن با عنوان «گردن متن» (Text Neck) یا «سردرد دیجیتال» یاد میشود، به طور فزایندهای در حال تبدیل شدن به یک چالش سلامت عمومی است و نیازمند توجه جدی به نحوهی تعامل ما با دستگاههای الکترونیکی است.
دکتر لیلا سعادتی، متخصص مغز و اعصاب در این رابطه توضیح میدهد: «مشکل اصلی این است که بدن انسان برای این میزان استفاده از موبایل طراحی نشده است. وقتی افراد ساعتها در وضعیت گردن و سرِ خمیده میمانند، فشار روی مهرههای گردن تا چند برابر وزن واقعی سر افزایش پیدا میکند و این به مرور سردردهای مزمن ایجاد میکند. از طرفی نور صفحهنمایش باعث خستگی عضلات چشم و اختلال در تمرکز میشود. این یک موضوع ساده روزمره است اما اثراتش بسیار عمیقتر از چیزی است که مردم تصور میکنند.»
به گفته این متخصص مغز و اعصاب، «این نوع سردردها معمولاً با درد پشت چشم، فشار روی شقیقهها، گردندرد، و کاهش توان تمرکز همراهاند و اگر درمان نشوند، فرد را وارد چرخهای از خستگی، عصبانیت و کاهش کیفیت خواب میکنند. بسیاری از کارمندان اداری، دانشجویان و همچنین نوجوانانی که ساعتها به صفحه موبایل خیره میشوند، در معرض این الگوی جدید آسیب هستند.»
پزشکان تاکید میکنند با وجود اینکه مشکل گردندرد و سردردهای تنشی در کشور بسیار شایع شده، اما راهکارهای سادهای برای کاهش آن نیز وجود دارد. آنها توصیه میکنند کاربران هر ۲۰ دقیقه، ۲۰ ثانیه به نقطهای دور نگاه کنند و گردن را از حالت خمیده خارج کنند. کمکردن روشنایی صفحه، استفاده از «حالت شب» و ثابت کردن دست هنگام کار با موبایل نیز از فشار اضافی بر سر و گردن میکاهد. انجام حرکات کششی کوتاه برای گردن و شانهها، نوشیدن آب کافی و محدودکردن استفاده از موبایل پیش از خواب هم از جمله اقدامات مؤثر است.
سردردهای ناشی از موبایل یک مشکل ساده بهنظر میرسند، اما تداوم آن کیفیت زندگی و کار افراد را کاهش میدهد. بهنظر میرسد در عصر ارتباطات، یادگرفتن «چطور نگاه کردن» بهاندازه خودِ استفاده از تکنولوژی اهمیت دارد.