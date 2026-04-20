استخوان‌های بدن بافت‌های زنده‌ای هستند که در خود شبکه‌ای از رگ‌های خونی، سلول‌ها، پروتئین و مواد معدنی را دارند.درواقع استخوان‌ها چارچوب بدن به‌حساب می‌آیند و دایما در حال تغییر و تعمیر خود هستند تا بتوانند بدن را قوی و سالم نگه‌دارند. وقتی سرعت تخریب بافت‌های استخوانی بیشتر از سرعت تعمیر و جایگزینی آنها باشد، استخوان‌ها پوک و شکننده می‌شوند.

افراد در خطر ابتلا به پوکی استخوان

هرکسی ممکن است به پوکی استخوان مبتلا شود، اما برخی از افراد بیش از دیگران در معرض این بیماری قرار دارند:

افراد مسن

متاسفانه با افزایش سن، استخوان‌ها دچار ضعف و کاهش تراکم و حجم مواد معدنی می‌شوند و این وضعیت در افراد کهنسالی که تحرک و ورزش کافی ندارند، به‌شدت مشاهده می‌شود.

عوامل ژنتیکی

افرادی که میان خویشاوندان خود شاهد پوکی استخوان بوده‌اند، احتمال اینکه خود آنها هم گرفتار این بیماری شوند بالاست.

یائسگی زودرس

یائسگی معمولا بین سنین ۴۵ تا ۵۰ سالگی رخ می‌دهد و زنانی‌که پیش از موعد یائسه می‌شوند، به علت کاهش هورمون استروژن بیش از زنان دیگر در معرض پوکی استخوان قرار دارند.

مصرف استروئیدها

افردی که به‌دلیل بیماری مجبور به مصرف داروهای استروئیدی هستند، بیش از دیگران احتمال دارد به پوکی استخوان مبتلا شوند. داروهای استروئیدی باعث تخریب سریع توده‌های استخوانی می‌شوند.

بیماری تیروئید

تولید بیش از حد هورمون تیروکسین توسط غده تیروئید موجب تخریب استخوان می‌شود.

سرطان

برخی از سرطان‌ها مانند، بدخیمی مغز استخوان، روند تخریب استخوان‌ها را افزایش داده و منجر به پوکی استخوان می‌شوند.

عوامل خطرساز دیگر

رژیم غذایی نامناسب و کم‌ارزش، مصرف نوشیدنی‌های الکلی، مصرف سیگار و بی‌تحرکی، شانس ابتلا به پوکی استخوان را افزایش می‌دهد.

علائم پوکی استخوان

پوکی استخوان معمولا با شکستگی مشخص می‌شود. اما علائمی مانند کاهش قد، تغییر در حالت بدن، تنگی نفس (به‌دلیل فشردگی دیسک‌ها در ستون فقرات و کاهش ظرفیت شش‌ها) و کمردرد می‌توانند علائم ابتلا به پوکی استخوان باشند.

درمان پوکی استخوان

سبک زندگی تاثیر مستقیمی در سلامت استخوان‌ها دارد. استخوان‌ها به برخی از ویتامین‌ها و مواد معدنی مانند ویتامین D و ماده معدنی کلسیم نیاز مبرم دارد که باید از طریق مصرف مواد غذایی یا مکمل‌ها تامین شوند.

بزرگسالان برای داشتن استخوان‌های سالم به مصرف روزانه ۷۰۰ میکروگرم کلسیم نیاز دارند. درواقع فسفات کلسیم، بافت‌های استخوانی را قوی و محکم می‌کند.

مواد غذایی همچون شیر، پنیر، سبزیجات برگ‌سبز، توفو و سویا سرشار از ویتامین D هستند. این ویتامین به جذب کلسیم در بدن کمک می‌کند. درضمن زرده تخم‌مرغ، ماهی‌های چرب مانند قزل‌آلا حاوی کلسیم‌اند و سلامت استخوان‌ها را حفظ می‌کنند.

ویتامین D با استفاده از کلسترول موجود در پوست تولید می‌شود. وقتی اشعه فرابنفش نور خورشید به درون پوست نفوذ می‌کند، با کلسترول موجود در پوست وارد تعامل شده و ویتامین D تولید می‌کند.

با رژیم غذایی و سبک زندگی سالم، مانند دوری از دخانیات و نوشیدنی‌های الکلی و داشتن تحرک کافی و ورزش‌ منظم می‌توان از ابتلا به پوکی استخوان پیشگیری کرد.

