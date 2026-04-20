مطالعه‌ای که نتایج آن در مجله مطالعه سرطان منتشر شد، نشان می‌دهد که ازدواج ممکن است با کاهش خطر ابتلا به سرطان مرتبط باشد. این مطالعه تحقیق جدیدی است که به مجموعه رو به رشدی از تحقیقات که ازدواج را با بهبود پیامدهای سلامتی مرتبط می‌دانند، افزوده شده است.

نتایج تحقیق چه می‌گوید؟

به گزارش سی ان ان، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در میان مردانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، میزان ابتلا به سرطان ۶۸ درصد بیشتر از مردانی است که ازدواج کرده‌اند، گروهی که شامل افرادی می‌شود که مطلقه یا بیوه شده‌اند. این میزان برای زنانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند، حتی بیشتر است و ۸۳درصد برآورد می‌شود.

دکتر اندرو جی چرلین، استاد بازنشسته دانشگاه جان هاپکینز که جامعه‌شناسی خانواده‌ها را مطالعه می‌کند، با اشاره به مزایایی که ازدواج می‌تواند داشته باشد، می‌گوید: گویی ازدواج کرده‌ها و ازدواج نکرده‌ها به دو جامعه متفاوت تقسیم شده‌اند.

دکتر برد ویلکاکس، استاد دانشگاه ویرجینیا که در مورد ازدواج مطالعه می‌کند، د این باره توضیح می‌دهد: وقتی صحبت از ابتلا به سرطان می‌شود، حلقه ازدواج می‌تواند محافظت بیشتری برای زنان ایجاد کند. ویلکاکس که در این تحقیق جدید مشارکتی نداشته، افزود: این نکته قابل توجه است.

نویسندگان این مطالعه می‌گویند که این یافته احتمالا علل متعددی دارد. برای برخی از سرطان‌ها، مانند سرطان‌های آندومتر و تخمدان، این روند ممکن است مربوط به مکانیسم‌های تولید مثل باشد. زنانی که هرگز زایمان نکرده‌اند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به این سرطان‌ها هستند.

دکتر پائولو اس. پینهیرو، نویسنده اصلی این مطالعه و اپیدمیولوژیست در سیستم بهداشت دانشگاه میامی، نیز می‌گوید:: برای بزرگسالان مسن‌تر در این مطالعه مشاهده‌ای جدید، این همبستگی تقویت شد که نشان می‌دهد تأثیر ازدواج در طول زمان «تجمع می‌یابد».

چرلین می‌گوید، اگرچه مفهوم ازدواج دائما در حال تغییر است، اما یک سوال اساسی همچنان پابرجا مانده است: آیا ازدواج افراد را سالم‌تر می‌کند، یا افراد سالم‌تر کسانی هستند که ازدواج می‌کنند؟

ازدواج معمولا مزایایی مانند دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی را به همراه دارد. نویسندگان این مطالعه همچنین استدلال می‌کنند که ازدواج به شدت با کاهش میزان سرطان ریه و دهانه رحم مرتبط است. این سرطان‌ها با رفتارهای پرخطر، سیگار کشیدن و نوشیدن الکل مرتبط هستند. همچنین شانس اینکه افرادی که ازدواج کرده‌اند غربالگری مربوط به یک سری بیماری‌ها را انجام دهند و سبک زندگی بهتری رادر پیش بگیرند بیشتر است.

منبع همشهری آنلاین

