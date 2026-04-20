قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
1,255,000,000
|
955,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
1,373,000,000
|
1,141,400,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
1,635,000,000
|
1,198,600,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
1,655,000,000
|
1,245,100,000
|
دنا پلاس بورسی
|
1,630,000,000
|
1,288,300,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
1,740,000,000
|
1,344,800,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,778,000,000
|
1,380,200,000
|
دنا پلاس اتوماتیک
|
2,182,000,000
|
1,724,800,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
1,405,000,000
|
1,066,000,000
|
پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|
1,590,000,000
|
1,134,200,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
1,840,000,000
|
1,189,600,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
1,875,000,000
|
1,210,400,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
1,975,000,000
|
1,396,600,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
2,170,000,000
|
1,439,100,000
|
راناپلاس
|
1,380,000,000
|
1,024,500,000
|
تارا دستی V1
|
1,739,000,000
|
1,374,800,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
2,037,000,000
|
1,682,100,000
|
تارا اتوماتیک (توربو)
|
به زودی
|
1,856,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
3,100,000,000
|
به زودی
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
3,700,000,000
|
3,065,500,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
4,050,000,000
|
3,377,000,000
|
هایما 7X
|
3,550,000,000
|
3,710,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
5,000,000,000
|
2,970,000,000
|
ری را
|
2,949,000,000
|
2,126,900,000
|
دانگ فنگ E70
|
ناموجود
|
توقف فروش