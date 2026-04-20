قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۳۱ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

170,571,000

طلای 18 عیار / 740

168,297,000

طلای ۲۴ عیار

227,426,000

طلای دست دوم

168,297,180

آبشده کمتر از کیلو

739,880,000

مثقال طلا

738,861,800
انس طلا

4,812.76

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,750,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,686,200,000

نیم سکه تک فروشی

929,000,000

ربع سکه تک فروشی

528,000,000

سکه گرمی تک فروشی

252,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,680,000,000

نیم سکه (قبل 86)

840,000,000

ربع سکه (قبل 86)

430,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

30,690,000

حباب سکه بهار آزادی

29,210,000

حباب نیم سکه

70,580,000

حباب ربع سکه

97,770,000

حباب سکه گرمی

39,850,000
