انتقاد روزنامه اصولگرا به نحوه استناد به سخنان رهبرشهید انقلاب: ایشان یکبار گفتند مذاکره شرافتمندانه نیست اما دوبار بعد از این سخنان وارد مذاکره شدیم
ملت و کشوری که در جنگ با غول‌های نظامی و فناوری دنیا دست برتر را داشته و رأس استکبار را با جنگ نظامی از اهداف اولیه «تسلیم» و «فروپاشی» به باز کردن تنگه هرمز سوق داده است نباید شکست‌خورده‌ی عرصه‌ی رسانه شناخته شود.

روزنامه جوان نوشت:  سوءظن به مذاکره‌کنندگان، شخصی کردن جهت‌گیری‌های آنان، مرگ خواهی یا اسطوره کردن آنان، رهبری را منفعل و بی‌اطلاع و محل رجوع ندانستن، شاخص سطحی‌گرایی و غلبه احساسات است. این روند که یک جمله یا گزاره مثلاً از رهبری شهید را در دست بگیریم و همه چیز را با آن بسنجیم ضعف در جامع‌نگری است. مثلاً رهبر شهید مذاکره را شرافتمندانه ندانستند. اما دو بار بعد از همین عبارت مذاکره کردیم، چرا که فضا استخوانی نیست بلکه غضروفی و شطرنجی است. یعنی هر آن ممکن است مهره‌ها توسط طرف‌ها جابه‌جا شود و آرایش جدید لازم است. مذاکره بعد از جنگ با مذاکره در برجام (از ترس جنگ) فرق کرده است؛ این باید تبیین شود. 

 

اخبار مرتبط
