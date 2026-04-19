ورزشگاه ملک فهد (حالا با عنوان شهر ورزشی ملک فهد) که یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین استادیوم‌های عربستان محسوب می‌شود، با پروژه‌ای عظیم در حال نوسازی کامل است؛ پروژه‌ای با هزینه‌ای حدود ۵۱۰ میلیون دلار که قرار است تا سال ۲۰۲۶ به بهره‌برداری برسد و چهره‌ای کاملاً مدرن به این مجموعه ببخشد. از آخرین باری که در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰ به آنجا رفتیم و برابر عربستان با گل جواد نکونام به تساوی رسیدیم، حالا تفاوت‌های زیادی در آن به وجود آمده است.

این ورزشگاه پس از بازسازی با ظرفیت ۷۲ هزار نفر، به یکی از بزرگ‌ترین استادیوم‌های منطقه تبدیل خواهد شد. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به سیستم تهویه کامل در تمام بخش‌ها و نصب نمایشگر ۳۶۰ درجه در سراسر ورزشگاه اشاره کرد؛ امکاناتی که آن را در سطح ورزشگاه‌های پیشرفته جهان قرار می‌دهد.

طراحی جدید این پروژه توسط یکی از مطرح‌ترین شرکت‌های معماری ورزشی دنیا انجام شده و در کنار آن، ساختار قدیمی ورزشگاه نیز که توسط گروهی از معماران برجسته شکل گرفته بود، به‌طور کامل به‌روزرسانی می‌شود تا ترکیبی از هویت تاریخی و استانداردهای مدرن ایجاد شود.

اجرای پروژه و توسعه محوطه‌های اطراف به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران منطقه سپرده شده و مدیریت کلان آن نیز زیر نظر یک مجموعه بین‌المللی در حال انجام است. در این مسیر، چندین شرکت مشاور و تخصصی از کشورهای مختلف در بخش‌های نظارت، طراحی و اجرای پروژه حضور دارند.

در بخش زیرساختی، عملیات گسترده‌ای برای احداث تونل‌ها، مسیرهای دسترسی و سازه‌های جانبی در اطراف ورزشگاه در حال انجام است تا این مجموعه بتواند پاسخگوی حجم بالای تماشاگران در رویدادهای بزرگ باشد. همچنین در بخش فنی، حفاری‌های دقیق و اجرای فونداسیون‌های جدید برای سکوها، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته در حال انجام است.

سقف ورزشگاه نیز با یک سازه فولادی مدرن بازطراحی شده که عملیات نصب آن از سال ۲۰۲۵ آغاز می‌شود و طی کمتر از یک سال تکمیل خواهد شد. علاوه بر آن، کابل‌های ویژه، سازه غشایی و تجهیزات بالابری سقف نیز به‌صورت اختصاصی برای این پروژه تأمین شده‌اند.

نمای بیرونی ورزشگاه با استفاده از پنل‌های آلومینیومی خاص و شیشه‌های مدرن طراحی شده و در کنار آن، پوشش داخلی و خارجی مجموعه در مساحتی وسیع بازسازی می‌شود تا ظاهر این استادیوم به‌طور کامل دگرگون شود.

در بخش فناوری، سیستم‌های صوتی و تصویری پیشرفته، نمایشگرهای بزرگ و تجهیزات نورپردازی مدرن در نظر گرفته شده تا این ورزشگاه علاوه بر میزبانی مسابقات فوتبال، برای برگزاری رویدادهای بزرگ سرگرمی نیز آماده باشد.

در نهایت، تجهیزاتی مانند سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی و همچنین صندلی‌های جدید با استانداردهای روز دنیا در این مجموعه نصب خواهد شد تا ورزشگاه شهر ورزشی ملک فهد، به‌عنوان میزبان احتمالی فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷، آماده یکی از مهم‌ترین رویدادهای فوتبال قاره شود.

منبع ورزش سه

انتهای پیام/