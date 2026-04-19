بازگشت جانی دپ به هالیوود

دپ با موسیقی «Ordinary» اثر الکس وارن به صحنه آمد، با کلاه، عینک آفتابی و شال‌های همیشگی‌اش، و با تشویق گرم سالن پر از صاحبان سینما و توزیع‌کنندگان روبه‌رو شد، در حالی که از آن‌ها برای حمایتشان تشکر کرد و گفت که آن‌ها را دوست دارد.

او توضیح داد که از کودکی به «یک سرود کریسمس» علاقه داشته است و وقتی اولین بار برای بازی در آن پیشنهاد شد، فکر اولیه‌اش این بود که هیچ‌کس نمی‌تواند با کاری که رجینالد اوون در فیلم اصلی دههٔ ۳۰ انجام داده، برابری کند. اما دپ ادامه داد: «این هیچ دلیلی نیست که تلاش نکنیم»، و از کارگردان تی وست ستایش کرد که «چیزی بسیار ویژه خلق کرده است. من بیشتر برای خنده‌ها حضور داشتم.»

ستاره سپس بخشی از فیلم را نشان داد، که دپ در آن تقریباً غیرقابل شناسایی است و یادآور شخصیت جیم کری در «لمونی اسنیکت: مجموعه‌ای از رویدادهای بد» است. او خاکستری شده، بینی تیز و ویژگی‌های پیری دارد، و با این حال هنوز همان جذابیت جک اسپارو را در خود دارد. داستان کلاسیک بازگو می‌شود، با اسکرودگ که «حماقت‌ها» را رد می‌کند و می‌خواهد تنها بماند، تا این‌که توسط سه روح تسخیر می‌شود و راه خود را تغییر می‌دهد.

بازیگران شامل آندریا رایزبورو در نقش روح کریسمس گذشته، ترامِل تیلمن در نقش روح کریسمس حال، ایان مک‌کلن در نقش جیکوب مارلی و روپرت گرینت در نقش باب کرچیت هستند. دیزی ریدلی، سم کلافلین، چارلی مورفی، آرتور کانتی و الی بامبر دیگر اعضای گروه را تشکیل می‌دهند.

تی وست کارگردانی فیلم را بر اساس فیلمنامهٔ ناتانیل هالپرن انجام داده است که اقتباسی از رمان کلاسیک چارلز دیکنز ۱۸۴۳ است.

این پروژه که در ۱۳ نوامبر به سینماها می‌آید، همراه با «روز نوشنده» از لایونزگیت، اولین حضور دپ در آثار استودیویی هالیوود از زمان «جانوران شگفت‌انگیز: جنایات گرندل‌والد» (۲۰۱۸) است. این بازیگر پس از خبرهای منفی مربوط به جدایی‌اش از امبر هرد و دعوی قضایی پیچیده، از ادامهٔ فیلم بعدی همان فرانچایز وارنر برادرز کنار گذاشته شده بود.

دپ اخیراً تمرکز خود را به فیلم‌های غیرآمریکایی تغییر داده و در فیلم تاریخی «ژان دو بری» بازی کرده است. در اکران فیلم در جشنواره کن ۲۰۲۳، وقتی دربارهٔ نظر هالیوود نسبت به خود پرسیده شد، پاسخ داد: «من احساس تحریم نمی‌کنم، چون به هالیوود فکر نمی‌کنم. احساس نیازی به هالیوود ندارم—نمی‌دانم شما چطورید.»

CinemaCon رویدادی سالانه برای نمایش‌دهندگان و استودیوهای هالیوود است که امسال از ۱۳ تا ۱۶ آوریل برگزار شد و همایش رسمی Cinema United محسوب می‌شود.

