۵ باور اشتباه درباره مصرف پروتئین که باید بدانید

پروتئین این روزها به یکی از پرسر و صداترین مواد مغذی تبدیل شده؛ اما متخصصان می‌گویند واقعیت علمی آن‌قدرها هم که تبلیغات نشان می‌دهد، تغییر نکرده است.

به گفته پژوهشگران، پروتئین ضروری است اما اغلب بیش از حد به آن اهمیت داده می‌شود و بیشتر افراد همین حالا هم به اندازه کافی از آن دریافت می‌کنند.

در ادامه، ۵ باور اشتباه رایج درباره پروتئین را مطالعه کنید:

۱. هرچه بیشتر پروتئین بخوریم، بهتر است

پروتئین یکی از سه درشت‌مغذی اصلی (در کنار کربوهیدرات و چربی) است و برای ساخت بافت‌های بدن، از عضلات تا پوست و مو، ضروری است.

بدن برای ساخت پروتئین‌های خود به اسیدهای آمینه نیاز دارد که بخشی از آن‌ها باید حتماً از طریق غذا تأمین شوند. اما این به این معنا نیست که مصرف بیش‌ازحد پروتئین مزایای بیشتری دارد.

۲. همه باید مقدار زیادی پروتئین مصرف کنند

توصیه‌های جدید میزان مصرف پروتئین را افزایش داده‌اند، اما برخی متخصصان می‌گویند شواهد علمی تغییر چشمگیری نکرده است.

البته برای برخی گروه‌ها مثل افراد بالای ۴۰ سال یا کسانی که در حال کاهش وزن هستند، مصرف کمی بیشتر پروتئین می‌تواند به حفظ توده عضلانی کمک کند. با این حال، تمرینات قدرتی بسیار مهم‌تر از افزایش مصرف پروتئین در حفظ عضلات هستند.

۳. بیشتر مردم کمبود پروتئین دارند

واقعیت این است که بیشتر افراد (حداقل در کشورهای توسعه‌یافته) به اندازه کافی پروتئین دریافت می‌کنند.

مقدار توصیه‌شده روزانه (حدود ۰.۸ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به‌گونه‌ای تعیین شده که نیاز تقریباً همه افراد را پوشش دهد نه اینکه حداقل قابل عبور باشد!

۴. هرچه پروتئین بیشتر، بهتر حتی به قیمت حذف غذاهای دیگر

تمرکز بیش‌ازحد بر پروتئین می‌تواند باعث شود مواد مغذی مهم دیگر، به‌ویژه فیبر، نادیده گرفته شوند.

فیبر برای سلامت روده و کاهش خطر بیماری‌های مزمن ضروری است

منابع گیاهی مانند حبوبات و غلات کامل، هم پروتئین دارند هم فیبر

مصرف زیاد گوشت قرمز ممکن است چربی اشباع را بالا ببرد

به‌طور کلی، تعادل مهم‌تر از افراط است.

۵. پروتئین‌های گیاهی ناقص هستند

یکی از باورهای قدیمی این است که پروتئین‌های گیاهی «ناقص» هستند و باید حتماً با هم ترکیب شوند.

اما متخصصان می‌گویند:

همه منابع گیاهی دارای اسیدهای آمینه هستند

تفاوت آن‌ها با منابع حیوانی بسیار جزئی است

اگر رژیم غذایی متنوعی داشته باشید، نیازی به نگرانی نیست

حتی مطالعات نشان داده‌اند رژیم‌های گیاه‌محور می‌توانند به اندازه رژیم‌های معمولی در عضله‌سازی مؤثر باشند.

چند نکته تکمیلی

لازم نیست بلافاصله بعد از ورزش پروتئین مصرف کنید؛ بدن تا حدود ۲۴ ساعت فرصت دارد

توزیع پروتئین در وعده‌ها بیشتر به راحتی فرد بستگی دارد تا ضرورت علمی

مهم‌تر از میزان پروتئین، کیفیت کلی رژیم غذایی است

پروتئین نقش مهمی در سلامت دارد، اما تبدیل آن به «ابرغذا» اشتباه است. آنچه واقعاً اهمیت دارد:

تعادل در رژیم غذایی

مصرف غذاهای کامل

توجه به فیبر و مواد مغذی دیگر

منبع سلامت نیوز

انتهای پیام/