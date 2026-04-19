سه شیوه برای اینکه خودتان را دوباره شارژ کنید
وقتی احساس خستگی یا فرسودگی میکنید، اهمیت دادن به کارها دشوار میشود و شور و شوق شما ممکن است به دلیل مسئولیتهای طاقتفرسای خانوادگی، شغل توانفرسایتان یا مشکلات مالی، فروکش کرده باشد. یا شاید بیماری، عدم قطعیت و شتابزدگی عصر ما باعث شده است که فکر کنید چیز ارزشمندی برای ارائه کردن ندارید.
فرسودگی شغلی عارضهای واقعی است و میتواند منجر به افسردگی، اضطراب، آسیب به روابط و ناتوانی در عملکرد در خانه یا محل کار شود.
اما با گذشت زمان و تلاش، میتوانید به تدریج انرژی و شادی زندگی که از دست دادهاید را دوباره به دست آورید.
برای شروع این کار در اینجا سه شیوه را یادآور میشویم:
۱. برای خودتان وقت بگذارید
وقت گذاشتن برای خودتان کاری تجملی نیست؛ برای خودمراقبتی ضروری است. سرعت خود را کم کنید و به خودتان فرصت استراحت و تجدید قوا بدهید. در صورت لزوم، آن را برنامهریزی کنید، با ۱۰ یا ۱۵ دقیقه، چند بار در روز شروع کنید.
چگونه میتوانید دقایق گرانبها را در برنامه کاری بازیابی کنید؟ به روز، هفته یا ماه خود نگاه کنید و در مورد تعداد چیزهایی که در یک دوره زمانی به آنها «بله» میگویید، دقت کنید. به خودتان اجازه دهید به کارهایی که شما را تحلیل میبرند یا به شما کمکی نمیکنند، نه بگویید.
چیزی را انتخاب کنید که به شما احساس آرامش میدهد. به عنوان مثال، یک فنجان چای بنوشید، یا به سادگی یک پتو یا زیرانداز روی زمین خانه یا محل کار پهن کنید و به پشت دراز بکشید. به تلفن یا ایمیل خود نگاه نکنید. این کار به بدن شما پیام میدهد که استراحت کند. این کار به شما کمک میکند تا وقتی استرس شما را فرا میگیرد، خودتان دوباره تنظیم و عقبنشینی کنید.
۲. به بهبود سلامتتان متعهد شوید
داشتن بدنی قوی به متعادل کردن موقعیتهای استرسزایی که باعث فرسودگی شغلی شما شدهاند، کمک میکند.
عمل به این توصیهها میتواند به سلامت شما کمک کند:
ورزش: ورزش با شدت متوسط، از نوعی که قلب و ریهها را به کار میگیرد، مواد شیمیایی مهمی را در بدن آزاد میکند که به تنظیم خلق و خو، خواب و بسیاری از سیستمهای بدن کمک میکند. حداقل ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته را هدف قرار دهید که حدود ۲۲ دقیقه در روز میشود.
میتوانید با چند دقیقه در روز شروع کنید. لازم نیست ورزش خیلی خاصی انجم دهید. ورزشتان میتواند هر حرکتی باشد که به شما شادی میدهد، مانند پیادهروی سریع.
رژیم غذایی خوب: خوردن مقدار زیادی غذای ناسالم (معمولاً پر از قند، نمک و چربی اشباع ناسالم) باعث استرس مزمن، خستگی، افسردگی و اضطراب میشود. غذاهای فرآوری نشده بیشتری مانند سبزیها، میوهها، غلات کامل، حبوبات، پروتئینهای بدون چربی (ماهی یا مرغ) و چربیهای اشباع نشده (مانند آووکادو یا روغن زیتون) را انتخاب کنید. اگر زمان برایتان مهم است، غذاهای ساده و سالم را به صورت دستهای بپزید که بتوانید چند روز در هفته میل کنید. (سوپ عدس یا لوبیا یک وعده غذایی خوب در یک قابلمه است. تا جایی که میتوانید سبزیجات اضافه کنید.)
خواب. خواب ناکافی بر سلامت کلی، تمرکز و خلق و خو تأثیر میگذارد. سعی کنید هر شب هفت تا نه ساعت بخوابید. این کار به شما کمک میکند تا یک یا دو ساعت قبل از خواب، آرامش پیدا کنید. و بهداشت خواب را رعایت کنید: تلفن خود را خاموش کنید، اتاق خود را خنک و تاریک نگه دارید و هر روز در یک ساعت مشخص بخوابید و بیدار شوید.
۳- خودتان را با راحتی احاطه کنید
خودتان را با افراد، فعالیتها و چیزهایی احاطه کنید که به شما احساس راحتی، دوست داشته شدن، شادی یا رضایت میدهند. با افراد مورد علاقهتان وقت بگذرانید، یک گلدان کوچک گل به فضای خود اضافه کنید، دمپاییهای کرکی را وقتی به خانه رسیدید، بپوشید، یک غذای دلچسب و دلچسب بخورید یا به آهنگ مورد علاقهتان گوش دهید.
در نهایت، این لحظات آرامش، سلامتی و زمان شخصی چیزی را به شما میدهد که احتمالاً مدتی است به خودتان اجازه ندادهاید، و آن شفقت است. با خودتان مهربان باشید. روحتان را نوازش کنید و دوباره خودتان را شارژ کنید تا بتوانید همچنان برای افراد و وظایف مهم زندگیتان در کنارتان باشید.