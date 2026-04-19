سوفله گل کلم؛ غذایی مدرن و خوشمزه

سوفله یک غذای فرانسوی و به معنای «پف کردن» است. سوفله هم به صورت غذا و هم به صورت دسر تهیه می‌شود؛ اما وجه اشتراک همه سوفله‌ها در این است که برای تهیه آن‌ها زرده و سفیده تخم مرغ را به صورت جداگانه هم می‌زنند تا پف کنند؛ سپس آن‌ها را با مواد دیگر ترکیب می‌کنند. موادی که داخل سوفله به کار می‌رود، باید حتما به صورت خیلی ریز خرد شده باشند.

سوفله گل کلم نوعی غذای بسیار خوشمزه و درعین‌حال ساده است که می‌توانید آن را با روشی آسان در منزل درست کنید. سوفله گل کلم که ترکیبی از گل کلم، تخم مرغ، پنیر پیتزا، آرد، شیر و... است، می‌تواند یک وعده غذای سالم و لذیذ برای شما و اعضای خانواده باشد. اگر دوست دارید این غذای خوشمزه را درست کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سوفله گل کلم همراه ما باشید.

مواد لازم

گل کلم متوسط: ۱ عدد

تخم مرغ: ۴ عدد

پنیر پیتزا رنده شده: ۲ قاشق غذاخوری

روغن: ۲ قاشق غذاخوری

آرد گندم: ۳ قاشق غذاخوری

شیر: نصف فنجان

نمک و فلفل: به میزان لازم

آبلیمو: ۱ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

گل کلم را بشویید و به قطعات کوچک خرد کنید، سپس با کمی نمک بخارپز کنید تا نرم شود.

سفیده و زرده تخم را جدا کنید.

سفیده تخم مرغ را با همزن برقی بزنید تا تغییر شکل بدهد و فرم بگیرد.

زرده تخم مرغ را با همزن کمی بزنید تا کرمی شود، سپس قطعات گل کلم بخارپز شده، پنیر پیتزا، روغن، آرد گندم، شیر، نمک، فلفل و آبلیمو را به آن اضافه کنید و هم بزنید.

در آخر سفیده فرم گرفته را اضافه کنید و مواد را هم بزنید تا یکدست شود.

مواد سوفله را داخل ظرف‌های تک نفره مخصوص سوفله یا ظرف بزرگ بریزید و داخل فر ۱۶۰ درجه به مدت ۱۵ دقیقه قرار بدهید تا بپزد.

حالا سوفله گل کلم خوشمزه ما آماده سرو است، نوش جان.

نکات مهم

ـ گل کلم یکی از سبزیجات بسیار پر خاصیت و سرشار از فیبر است که دارای انواع ویتامین‌های گروه c، b، k و مقادیر قابل توجهی از پتاسیم، منگنز، منیزیم و فسفر است. گل کلم سالم و تازه باید کاملا سفید باشد و لکه‌های سیاه روی گلم کلم نشانه کهنگی آن است. سطح گل کلم باید کاملا ترد و تازه باشد و آثار له شدگی نداشته باشد.

همچنین برگ‌های گل کلم تازه باید به رنگ سبز روشن باشد. گل کلم را می‌توانید بدون اینکه بشویید، به مدت ۵ روز در یخچال و داخل کیسه کاملا خشک و با سر باز نگهداری کنید.

ـ پنیر پیتزا نوعی از پنیر موزارلا با رطوبت پایین است که گاه در ترکیب با پنیرهای دیگر ارائه می‌شود. پنیر پیتزا دارای کربوهیدرات، پروتئین، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، تیامین و انواع ویتامین‌های گروه A و B است. مصرف پنیر پیتزا همراه با سبزیجات خام و پخته باعث می‌شود که چربی و مواد ناسالم موجود در آن کم‌تر جذب بدن شوند.

از ویژگی‌های یک پنیر پیتزای مرغوب این است که پنیر هنگام جویدن نباید حالت آدامس در دهان داشته باشد. همچنین یک پنیر پیتزای مرغوب به هیچ‌وجه پس از پخت روغن پس نمی‌دهد. همیشه برای اینکه غذای شما خوشمزه‌تر شود، چند مدل پنیر پیتزا را با هم ترکیب کنید و بعد به غذا اضافه کنید.

منبع فرارو

انتهای پیام/