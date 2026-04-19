انقلاب Galaxy AI؛ موبایلی که فکر می کند و تصمیم می گیرد

در سال های اخیر شرکت سامسونگ مسیر تازه ای را در صنعت موبایل آغاز کرده است؛ مسیری که دیگر بر افزایش سخت افزار متمرکز نیست بلکه بر هوش مصنوعی و تجربه هوشمند کاربر استوار است.

در نسل جدید گوشی های این شرکت به ویژه سری های پرچمدار و مدل های پیشرفته تر، سامسونگ مجموعه ای از قابلیت های هوش مصنوعی را با عنوان Galaxy AI معرفی کرده است. این تحول باعث شده گوشی از یک ابزار ساده ارتباطی به یک سیستم هوشمند تصمیم گیر تبدیل شود که می تواند نیازهای کاربر را پیش بینی کرده و بسیاری از کارها را به صورت خودکار انجام دهد.

تحول بزرگ سامسونگ Galaxy AI

مهم ترین تحول سامسونگ معرفی سیستم Galaxy AI است این سیستم باعث شده گوشی بتواند پیام ها و متن ها را خلاصه کند تماس های صوتی را به صورت زنده ترجمه کند ایمیل ها را دسته بندی و تحلیل کند و پیشنهادهای هوشمند بر اساس رفتار کاربر ارائه دهد

در واقع گوشی دیگر فقط اجرا کننده دستور نیست بلکه نقش یک دستیار دیجیتال فعال را دارد.

دوربین های هوشمند ترکیب سخت افزار و هوش مصنوعی

در نسل جدید سامسونگ دوربین ها فقط سخت افزار قوی نیستند بلکه به شدت وابسته به هوش مصنوعی شده اند. قابلیت ها شامل بهبود خودکار نور در شب، تشخیص سوژه و تنظیم هوشمند تصویر، افزایش کیفیت زوم بدون افت شدید و جزئیات و فیلم برداری پایدار در حرکت. این یعنی موبایل در حال نزدیک شدن به سطح دوربین های حرفه ای است.

AI Agent گوشی که کار انجام می دهد

یکی از مهم ترین ویژگی های جدید AI Agent است این قابلیت به گوشی اجازه می دهد کارهای چند مرحله ای را خودش انجام دهد

مثلا برنامه ریزی سفر جست و جوی بلیت و هتل تنظیم تقویم و ارسال پیشنهادهای هوشمند کاربر فقط هدف را می گوید وگوشی خودش مسیر را اجرا می کند.

همیشه در حال یادگیری

سامسونگ در نسل جدید تلاش کرده گوشی را تبدیل به سیستمی کند که از رفتار کاربر یاد می گیرد. یعنی عادت های روزانه را تشخیص می دهد اپلیکیشن های پرکاربرد را سریع تر در دسترس قرار می دهد و مصرف باتری را هوشمند مدیریت می کند.

تغییر بزرگ در فلسفه سامسونگ

تحول اصلی اینجاست سامسونگ دیگر گوشی را یک محصول نمی بیند بلکه آن را یک همراه هوشمند تعریف می کند. این تغییر باعث شده رقابت در بازار موبایل وارد مرحله ای کاملا جدید شود مرحله ای که در آن هوش مهم تر از سخت افزار است

سامسونگ با معرفی Galaxy AI وارد عصری شده که در آن موبایل ها دیگر فقط ابزار ارتباطی نیستند بلکه به دستیارهای هوشمند واقعی تبدیل شده اند. این تحول نشان می دهد آینده موبایل دیگر درباره سرعت یا اندازه نیست بلکه درباره درک کردن انسان است

سامسونگ حالا در مسیری حرکت می کند که در آن گوشی ها نه تنها به ما پاسخ می دهند بلکه ما را بهتر از قبل می شناسند

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/