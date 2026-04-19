تازهترین پروژه هوش مصنوعی جهان کلید خورد
سام آلتمن بنیانگذار شرکت اوپنای آی و سازنده هوشمصنوعی چت جیپیتی، تازهترین پروژه خود با نام World کلید زد.
این فناوری تأیید هویت در اپلیکیشنهای دوستیابی، سیستمهای فروش بلیت رویدادها و کنسرتها، سازمانهای تجاری و ایمیل استفاده میشود. World با ارائه قابلیتی برای تأیید اینکه یک انسان واقعی و زنده از یک سرویس دیجیتال استفاده میکند، از بسیاری فناوریهای تأیید هویت متمایز است. این ابزاری برای اثبات انسان بودن است که فعالیت انسان را در جهانی مملو از عوامل هوشمصنوعی و رباتها تأیید میکند.
چین شهرک مخصوص ماهواره میسازد
شهرک ماهوارهای چین که بهعنوان مرکزی برای تولیدکنندگان و اپراتورهای ماهواره طراحی شده است، در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد. این شهرک قرار است در پکن ساخته شود تا مسیر جاهطلبیهای فضایی چین بیش از پیش تکمیل شود. تمرکز این شهر بر زنجیره صنعت فضایی، ایجاد همافزایی میان شرکتها و تسهیل جریان سرمایه، فناوری و نیرویانسانی است. رشد سریع صنعت فضایی چین در سالهای اخیر، زمینهساز چنین پروژهای شده؛ بهطوریکه اکنون بیش از ۶۰ درصد پرتابهای فضایی این کشور به بخش تجاری اختصاص دارد و بسیاری از شرکتها نیز بهدنبال ورود به بازار سرمایه هستند.
اختلال در تولید رم علت افزایش قیمت محصولات فناوری
حافظه رم در دنیای فناوری به یک کالای کمیاب تبدیل شده است. صنعت هوشمصنوعی، بازار این سختافزار را قبضه کرده است و به همین دلیل سایر محصولاتی که به این قطعه نیاز دارند مانند هدستهای واقعیت مجازی، لپتاپها و گوشیهای هوشمند، با افزایش قیمت روبهرو هستند. یکی از اصلیترین دلایل افزایش قیمتها این است که شرکتهای تولیدکننده این قطعه با حداکثر ظرفیت تولید هم نمیتوانند پاسخگوی نیاز همه مشتریان باشند. در تازهترین بهروزرسانی قیمتها به این دلیل، هدستهای واقعیت مجازی متا، یعنی Quest 3و Quest 3S افزایش قیمت سرسامآور داشتهاند.