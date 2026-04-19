قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۳۰ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۳۰ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,476,800

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,735,500

درهم امارات

402,230

پوند انگلیس

1,997,400

لیر ترکیه

32,900

فرانک سوئیس

1889,200

یوان چین

216,600

ین ژاپن

 931,120

وون کره جنوبی

1,009

دلار کانادا

1,079,200

دلار استرالیا

1,058,000

دلار نیوزیلند

868,100

دلار سنگاپور

1,162,000

روپیه هند

15,950

روپیه پاکستان

5,299

دینار عراق

1,129

پوند سوریه

12,735

افغانی

22,620

کرون دانمارک

232,300

کرون سوئد

161,400

کرون نروژ

157,800

ریال عربستان

394,150

ریال قطر

405,100

ریال عمان

3,835,800

دینار کویت

4,806,855

دینار بحرین

3,916,800

رینگیت مالزی

373,900

بات تایلند

46,220

دلار هنگ کنگ

188,600

روبل روسیه

19,430

منات آذربایجان

868,970

درام ارمنستان

4,240

لاری گرجستان

549,100

سوم قرقیزستان

16,890

سامانی تاجیکستان

157,900

منات ترکمنستان

418,500
