همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله مدیر روزنامه کیهان به عباس عراقچی
حسین شریعتمداری نوشت: دیروز آقای عراقچی توئیت زده و نوشته بود: «‌در پی اعلام آتش‌بس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقیمانده دوره آتش‌بس به‌طور کامل آزاد اعلام می‌شود»!

گفتم: مگر قرار بود با اجازه مرکز توزیع کالابرگ صورت بپذیرد؟! ترامپ چند دقیقه بعد از توئیت آقای عراقچی، چندین توئیت قلدرمآبانه زده و باز شدن تنگه را دستاورد خود دانسته و تاکید هم کرده است که به محاصره دریایی ایران ادامه خواهد داد!

گفت: پس چرا آقای عراقچی چنین توئیتی زده و منظورش از این توئیت چه بوده است؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! دانش‌آموز به معلمش گفت؛ آقا اجازه؟ هرچه خودم و اهل خانواده تلاش کردیم نتوانستیم جمله‌ای را که زیر انشاء من نوشته بودید بخوانیم! معلم گفت؛ نوشته بودم خوش‌خط بنویس!

 

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید