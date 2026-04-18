حمله مدیر روزنامه کیهان به عباس عراقچی

گفتم: مگر قرار بود با اجازه مرکز توزیع کالابرگ صورت بپذیرد؟! ترامپ چند دقیقه بعد از توئیت آقای عراقچی، چندین توئیت قلدرمآبانه زده و باز شدن تنگه را دستاورد خود دانسته و تاکید هم کرده است که به محاصره دریایی ایران ادامه خواهد داد!

گفت: پس چرا آقای عراقچی چنین توئیتی زده و منظورش از این توئیت چه بوده است؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! دانش‌آموز به معلمش گفت؛ آقا اجازه؟ هرچه خودم و اهل خانواده تلاش کردیم نتوانستیم جمله‌ای را که زیر انشاء من نوشته بودید بخوانیم! معلم گفت؛ نوشته بودم خوش‌خط بنویس!

