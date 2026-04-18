کدام دانشمندان آمریکایی در ۳ سال گذشته مفقود و یا کشته شدهاند؟
کد خبر : 1774565
ملیسا کاسیاس، یکی از کارکنان آزمایشگاه تحقیقات هستهای لوس آلاموس ناپدید شد
آنتونی چاوزکی یکی دیگر از کارکنان آزمایشگاه تحقیقات هستهای لوس آلاموس که او هم مفقود شد
جیسون توماس رهبر تیم زیستشناسی شیمیایی نووارتیس که مرده پیدا شد
فرانک میوالد، مهندس آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا که به طور ناگهانی جان باخت
نونو لوریرو، فیزیکدان مشهور دانشگاه MIT که به ضرب گلوله کشته شد
کارل گریلمیر، محقق سیارات فراخورشیدی که کشته شد
استیون گارسیا، تولیدکننده قطعات در سلاحهای هستهای که ناپدید شد
مونیکا جاسینتو ، مهندس هوافضا که مفقود شد.
منبع فرهیختگان