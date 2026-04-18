قالیباف در واکنش به ترامپ: در یک ساعت ۷ دروغ گفتی!+ فیلم
قالیباف در فضای مجازی پاسخ تندی داد و گفت ترامپ در یک ساعت ۷ دروغ گفته؛ سپس با اشاره به پست آقای بقایی تأکید کرد: تنگه هرمز تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی ایران باز نخواهد بود.
ترامپ برای جبران ناکامیهای اخیرش، ادعای «باز بودن همیشگی تنگه هرمز» و ادامه محاصره دریایی را مطرح کرد.
وی هشدار داد اگر محاصره دریایی (که روی کاغذ است و عملاً مؤثر نبوده) ادامه یابد، تنگه هرمز دوباره بسته خواهد شد.
قالیباف به ترامپ توصیه کرد مسیر جنگ و آتشبس موقت را در میدان رصد کند، نه در فضای مجازی.
منبع صداوسیما