قالیباف در واکنش به ترامپ: در یک ساعت ۷ دروغ گفتی!+ فیلم

قالیباف در فضای مجازی پاسخ تندی داد و گفت ترامپ در یک ساعت ۷ دروغ گفته؛ سپس با اشاره به پست آقای بقایی تأکید کرد: تنگه هرمز تحت هیچ شرایطی بدون هماهنگی ایران باز نخواهد بود.

ترامپ برای جبران ناکامی‌های اخیرش، ادعای «باز بودن همیشگی تنگه هرمز» و ادامه محاصره دریایی را مطرح کرد.

وی هشدار داد اگر محاصره دریایی (که روی کاغذ است و عملاً مؤثر نبوده) ادامه یابد، تنگه هرمز دوباره بسته خواهد شد.

قالیباف به ترامپ توصیه کرد مسیر جنگ و آتش‌بس موقت را در میدان رصد کند، نه در فضای مجازی.

منبع صداوسیما
