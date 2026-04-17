گراهام مدعی شد: ترامپ با مقامات ایرانی تماس تلفنی داشته است + فیلم

گراهام گفت: ترامپ دارد مستقیماً با ایرانی‌ها صحبت می‌کند. خودش شخصاً در حال مذاکره است. چند روز پیش با ایرانی‌ها تلفنی صحبت می‌کرد و اوضاع نسبتاً پرتنش شد، تا جایی که ترامپ با صدای بلند به ایران گفت که اگر به بازی‌ ادامه بدهند، چه اتفاقی خواهد افتاد.

تاکنون هیچ گزارشی درباره چنین تماس مستقیمی منتشر نشده و ایران هم چنین ادعایی را تایید نکرده است.

