خوردنی های مفید قبل از خواب که بتوانیم شب ها راحت بخوابیم

خوراکی های قبل از خواب

خواب خوب می تواند به کاهش احتمال ابتلا به برخی بیماری های مزمن کمک کند، مغز شما را سالم نگه دارد و سیستم ایمنی شما را تقویت کند.

اگر فکر خواب برای شما کابوس ایجاد می کند، به آنچه می خورید نگاه کنید. بهترین غذاها برای خوردن قبل از خواب ممکن است بتوانند شب بسیار بهتری را برای شما بسازد.

قبل از خواب چی بخوریم ؟

بنیاد ملی خواب (توصیه هایی در خصوص خوردنی های مفید قبل از خواب دارد که در ادامه تقدیم شما می شود.

در اینجا 6 تا از بهترین غذاها و نوشیدنی ها که می توانید قبل از خواب برای بهبود کیفیت خواب خود میل کنید، آورده شده است.

1. دانه ها و غلات سبوس دار

بهتر است کربوهیدرات های پیچیده مانند نان سفید، ماکارونی تصفیه شده و محصولات شیرین پخته شده که ممکن است موجب کاهش سطح سروتونین و اختلال در خواب شوند را حذف کنید. به جای آن ها، دانه ها و غلات سبوس دار را به عنوان میان وعده قبل از خواب انتخاب کنید: پاپ کورن، جو دوسر یا کراکرهای گندم خالص با کره ی بادام زمینی گزینه های خوبی هستند.

2. یک مشت آجیل

به عنوان یک خوردنی قبل از خواب آجیل ها منابع خوبی از چربی های سالم برای قلب هستند. و خصوصاً بادام و گردو حاوی ملاتونین می باشند که هورمون تنظیم کننده ی چرخه ی خواب/بیداری بدن است . خوردن بادام و گردو می تواند به افزایش سطح این هورمون در خون کمک کند و در نتیجه خواب بهتری داشته باشید.

3. پنیر کاتیج

غذاهایی که سرشار از پروتئین بدون چربی هستند مانند پنیر کاتیج نیز دارای اسید آمینه تریپتوفان می باشند که سطح سروتونین را افزایش می دهند. سروتونین یک ماده شیمیایی در مغز است و سطح کم آن به بی خوابی نسبت داده می شود. برای شیرین کردن آن، پنیر کاتیج را با تمشک که منبع غنی از ملاتونین است، مصرف کنید.

4. یک فنجان چای بدون کافئین قبل از خواب

یک فنجان چای شبانه (البته بدون کافئین) یک نوشیدنی خوب قبل از خواب است که می تواند یک روند آرام بخش عالی باشد. چای بابونه، چای سبز، چای زنجبیل و چای نعناع انتخاب های آرام بخشی برای خواب هستند.

5. شیر گرم

از نظر علمی، ممکن است ارتباطی بین مقدار تریپتوفان و ملاتونین شیر و بهبود خواب وجود داشته باشد. اما شاید ارتباط روانشناختی بین شیر گرم و زمان خواب در کودکی قوی تر باشد. درست همانند چای داغ، یک فنجان شیر گرم می تواند آرام بخش مناسبی برای قبل از خواب باشد.

6. میوه

بعضی از میوه های حاوی ملاتونین به شما کمک می کنند که سریع تر به خواب بروید و در طول شب کمتر بیدار شوید. به عنوان مثال، آب گیلاس ترش و خود گیلاس حاوی مقادیر زیادی ملاتونین است و علاوه بر آن، میوه هایی مانند موز، آناناس و پرتقال نیز منابع خوبی از ملاتونین هستند.

اگر بی خوابی دارید، خوردن دو عدد کیوی قبل از خواب می تواند موجب افزایش خواب به مدت یک ساعت در یک دوره ی یک ماهه شود. میوه و سبزیجات دیگر سرشار از آنتی اکسیدان می باشند (مانند انواع توت، آلوبخارا، کشمش و آلوها) و با کمک به استرس اکسیداتیو ناشی از اختلال خواب، اثرات مشابه ای را به همراه دارند.