واکنش ویدیویی سفارت ایران به عکس جنجالی ترامپ رکورد زد+ فیلم
واکنش ویدیویی سفارت ایران در تاجیکستان به عکس جنجالی ترامپ رکورد جالبی در فضای مجازی داشت و این پست ظرف چند ساعت به ۱۳ میلیون بازدید رسید.
ترامپ در تصویر منتشرشده در حساب شخصی خود، چهرهاش را به شکلی بازنمایی کرده بود که او را در هیبت عیسی مسیح نشان میداد؛ تصویری که بهسرعت در شبکههای اجتماعی بازنشر شد و واکنشهای گستردهای را در فضای مجازی به دنبال داشت.
حالا سفارت ایران در تاجیکستان با انتشار ویدیویی به این موج واکنشها پیوست که باعث رکورد زنی جالبی در فضای مجازی شد و این پست ظرف چند ساعت به ۱۳ میلیون بازدید رسید.