خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
واکنش ویدیویی سفارت ایران به عکس جنجالی ترامپ رکورد زد+ فیلم

کد خبر : 1774031
لینک کوتاه کپی شد.

واکنش ویدیویی سفارت ایران در تاجیکستان به عکس جنجالی ترامپ رکورد جالبی در فضای مجازی داشت و این پست ظرف چند ساعت به ۱۳ میلیون بازدید رسید.

ترامپ در تصویر منتشرشده در حساب شخصی خود، چهره‌اش را به شکلی بازنمایی کرده بود که او را در هیبت عیسی مسیح نشان می‌داد؛ تصویری که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی به دنبال داشت.

حالا سفارت ایران در تاجیکستان با انتشار ویدیویی به این موج واکنش‌ها پیوست که باعث رکورد زنی جالبی در فضای مجازی شد و این پست ظرف چند ساعت به ۱۳ میلیون بازدید رسید.

حجم ویدیو: 1.43M | مدت زمان ویدیو: 00:00:10 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار