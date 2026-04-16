واکنش ویدیویی سفارت ایران به عکس جنجالی ترامپ رکورد زد+ فیلم

ترامپ در تصویر منتشرشده در حساب شخصی خود، چهره‌اش را به شکلی بازنمایی کرده بود که او را در هیبت عیسی مسیح نشان می‌داد؛ تصویری که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی به دنبال داشت.

حالا سفارت ایران در تاجیکستان با انتشار ویدیویی به این موج واکنش‌ها پیوست که باعث رکورد زنی جالبی در فضای مجازی شد و این پست ظرف چند ساعت به ۱۳ میلیون بازدید رسید.