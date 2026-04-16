به دست آوردن تابلوی یک میلیون یورویی پیکاسو فقط با ۱۰۰ یورو!

این مهندس که آری هودارا نام دارد، روز سه‌شنبه زمانی متوجه شد برنده این قرعه‌کشی شده که به تماس ویدیویی خانه حراج کریستیز در پاریس پاسخ داد. وقتی به او گفته شد که او مالک جدید اثر پیکاسو متعلق به سال ۱۹۴۱ است، پرسید: «چطور مطمئن شوم که این یک کلاهبرداری نیست؟»

هودارا خود را یک هنردوست غیرحرفه‌ای و علاقه‌مند به پیکاسو معرفی کرد و گفت بلیت ۱۰۰ یورویی را آخر هفته پس از آنکه به‌طور اتفاقی در یک رستوران از این قرعه‌کشی خیریه باخبر شده خریده است. او گفت: «اول از همه خبر را به همسرم می‌دهم که هنوز از محل کار برنگشته است. فعلا فکر می‌کنم از نقاشی لذت ببرم و آن را نگه دارم.»

نسخه سوم لاتاری «یک اثر از پیکاسو به قیمت ۱۰۰ یورو» که به نفع تحقیقات آلزایمر برگزار می‌شود، اثری از پیکاسو با عنوان «سرِ یک زن» را ارائه کرده بود؛ پرتره‌ای از موزه و شریک قدیمی هنرمند، دورا مار، که در سال ۱۹۴۱ کشیده شده است.

سازمان‌دهندگان گفتند تمام ۱۲۰٬۰۰۰ بلیت فروخته شد و ۱۲ میلیون یورو (۱۰.۴ میلیون پوند) درآمد ایجاد کرد که از این میان یک میلیون یورو به گالری اپرا (Opera Gallery)، یک مرکز بین‌المللی فروش آثار هنری که مالک این نقاشی بود، پرداخت می‌شود. ژیل دیان، بنیان‌گذار این گالری، گفت برای این اثر قیمت ترجیحی ارائه کرده بود، در حالی که قیمت عمومی آن ۱.۴۵ میلیون یورو بوده است.

نوه پیکاسو، اولیویه پیکاسو، پیش‌تر به روزنامه گاردین گفته بود این پروژه ادامه طبیعی میراث هنرمند است. او گفت: «پدربزرگم بسیار سخاوتمند بود، اما در عین حال فردی کم‌حرف و محتاط بود. او به خانواده‌اش کمک می‌کرد، به‌ویژه مادربزرگم ماری-ترز والتر. به دوستانش کمک می‌کرد. او در جریان جنگ داخلی اسپانیا، جنگ جهانی دوم و حتی بعد از آن در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ به افراد نیازمند کمک کرد. بنابراین از نظر من این پروژه بخشی کاملاً منطقی و مشروع از میراث اوست. امیدوارم در آینده بتوانم هر سال این کار را انجام دهم، اگر ممکن باشد.»

ایده این قرعه‌کشی متعلق به پری کوچن، تهیه‌کننده و مجری تلویزیون فرانسوی و مالک شرکت ظروف غذاخوری Waww La Table است. او گفت: «با خودم فکر کردم آیا عالی نمی‌شود یک قرعه‌کشی جهانی راه بیندازیم و بلیت‌ها را آنلاین بفروشیم؟ تصمیم گرفتم موضوع یک اثر هنری باشد، و مشهورترین نام در هنر چیست؟ بدیهی است پیکاسو.»

اولیویه پیکاسو گفت تابلوی «سرِ یک زن» اثری «بسیار جالب» است که در همان آتلیه‌ای در سمت چپ رود سن پاریس نقاشی شده که شاهکار سال ۱۹۳۷ پدربزرگش، «گِرنیکا»، در آن خلق شده بود. او گفت: «این دوره برای پدربزرگم مهم بود، زیرا او در پایان روند طلاق از همسر اولش، اولگا خوخلوا، قرار داشت؛ طلاقی که هرگز انجام نشد چون فرانکو در سال ۱۹۳۹ قانون طلاق را لغو کرد، با وجود اینکه او با مادربزرگ من و دورا مار آشنا شده بود. درضمن، این دوره بسیار پیچیده بود چون پاریس توسط نازی‌ها اشغال شده بود. بنابراین رنگ‌ها تیره‌تر از معمول هستند؛ با قهوه‌ای، سیاه و خاکستری. در حالی که این یک تصویر زیبا از یک زن است، هنوز حال‌وهوای پیکاسو در آن دیده می‌شود. پدربزرگم این نقاشی را به‌عنوان یادگاری از آن لحظه نگه داشت.»

در نخستین قرعه‌کشی در سال ۲۰۱۳، مردی از پنسیلوانیا که در یک شرکت سیستم‌های اطفای حریق کار می‌کرد، برنده اثر «مردی با کلاه اپرا» شد که پیکاسو آن را در سال ۱۹۱۴ در دوره کوبیسم خود کشیده بود. در سال ۲۰۲۰ نیز تابلوی طبیعت بی‌جانِ رنگ روغن به کلودیا بورگونو، حسابداری در ایتالیا رسید؛ کسی که پسرش بلیت را به‌عنوان هدیه کریسمس برای او خریده بود. دو قرعه‌کشی قبلی پیکاسو در مجموع بیش از ۱۰ میلیون یورو برای پروژه‌های فرهنگی در لبنان و برنامه‌های آب و بهداشت در آفریقا جمع‌آوری کردند.

