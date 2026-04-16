ویزیت پزشکان در ۱۴۰۵ چقدر شد؟ + فهرست تعرفهها
مصوبه حق ویزیت و تعرفه خدمات پزشکی سال ۱۴۰۵ در آخرین روز اسفند ۱۴۰۴ ابلاغ شد و خبری از ویزیت یک میلیون تومانی هم نبود. به گفته بابک شکارچی، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، این تعرفهها با در نظر گرفتن توان پرداخت مردم تعیین شده است.
تعرفههای ویزیت پزشکان برای ۱۴۰۵
با ابلاغ مصوبه هیات وزیران در سال جاری اعداد زیر به عنوان حق ویزیت پزشکان تعیین شده است.
ویزیت پزشک عمومی (آزاد): ۳.۵۷۷.۰۰۰ ریال
ویزیت پزشک عمومی بیش از ۱۵ سال سابقه (آزاد): ۳.۹۹۳.۰۰۰ ریال
ویزیت پزشک متخصص: ۴.۹۸۷.۰۰۰ ریال
ویزیت پزشک فوق تخصص: ۵.۹۵۲.۰۰۰ ریال
ویزیت مامایی (آزاد): ۲.۴۹۰.۳۵۰ ریال
سرم بزرگسال: ۱.۴۸۰.۰۰۰ ریال
سرم کودک زیر ۱۲ سال: ۱.۴۸۰.۰۰۰ ریال
تزریق سرم آهسته: ۱.۴۸۰.۰۰۰ ریال
تزریق عضلانی: ۳۷۰.۰۰۰ ریال
تزریق عضلانی ترکیبی: ۳۷۰.۰۰۰ ریال
تزریق پنی سیلین و پودری ها: ۳۷۰.۰۰۰ ریال
تست پنی سیلین: ۳۷۰.۰۰۰ ریال
تزریق وریدی: ۳۷۰.۰۰۰ ریال
تزریق زیر جلدی: ۳۷۰.۰۰۰ ریال