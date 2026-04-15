حرف‌های صریح مونا فرجاد خطاب به «برخی بی‌خبرها»

بازیگر سینما در یادداشتی نوشت: به مارال نگفته بودیم خونه‌ش خراب شده؛ هم نمی‌خواستیم اون بدونه، هم نمی‌خواستیم خبری بشه… خرابیِ یه خونه در برابرِ این‌همه خونِ ریخته در همین یک سالِ گذشته، اصلن قابلِ عرض نیست…

ولی وقتی پرده‌ها می‌افته و یه چیزهایی عیان می‌شه خوبه که خیلی چیزها گفته بشه…

از همکار خودم میگم آقارضا تدارکاتِ سینما که دو ماهه بیکاره و الان می‌دونه تا ۶ ماه دیگه هم بیکاره…

از هزار کسب و کارِ کوچیک که با هزار قرض و قوله اول یا وسطِ امسال راه افتاده بودن، به امیدِ شکوفایی که اون شد سر زمستونش و اینم دشتِ عیدشون، که ورشکستگیه…

پس کاش هر وقت خواستین نسخه بپیچین و برای آینده برنامه بریزین، اول بیاین کنارِ ما - من، آقا رضا، گربه‌ها، کارگرها، پرنده‌ها و… - شاید اون‌وقت به همین راحتی از بمباران حرف نزنین.

 

منبع ایسنا
