پدر دانیال از شهادت پسر نوجوانش در مدرسه میناب گفت + فیلم

فقیردوست، پدر دانیال از شهدای دبستان شجره طیبه میناب گفت: کلاس پنجم بود و روز حادثه در بندرعباس محل کارم بودم و مادرش تماس گرفت که مدرسه را دشمن زده است و از سمت بندر حرکت کردم و به ناظم و مدیر که تماس می گرفتم هیچ کسی موبایلش روشن نبود و واقعیتش نمیدانم چطور خودم را به مدرسه رساندم .

به گزارش همشهری آنلاین، ویدئو روایت کاظم فقیردوست پدر دانیال از شهدای دبستان میناب درباره روز حادثه حمله دشمن آمریکایی- صهیونی را در تلویزیون همشهری مشاهده می کنید.