خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

کد خبر : 1773477
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۶ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,591,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,876,600

درهم امارات

433,130

پوند انگلیس

2,159,900

لیر ترکیه

35,600

فرانک سوئیس

2,038,300

یوان چین

233,400

ین ژاپن

 1,001,630

وون کره جنوبی

1,079

دلار کانادا

1,156,400

دلار استرالیا

1,134,500

دلار نیوزیلند

939,600

دلار سنگاپور

1,249,500

روپیه هند

17,100

روپیه پاکستان

5,707

دینار عراق

1,216

پوند سوریه

13,767

افغانی

24,810

کرون دانمارک

251,000

کرون سوئد

173,200

کرون نروژ

168,300

ریال عربستان

424,490

ریال قطر

436,400

ریال عمان

4,132,300

دینار کویت

5,200,955

دینار بحرین

4,216,200

رینگیت مالزی

402,900

بات تایلند

49,460

دلار هنگ کنگ

203,200

روبل روسیه

21,010

منات آذربایجان

936,270

درام ارمنستان

4,240

لاری گرجستان

591,600

سوم قرقیزستان

18,190

سامانی تاجیکستان

169,400

منات ترکمنستان

452,500
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار