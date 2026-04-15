قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:چهارشنبه ۲۶ فروردین
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
20,950,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
39,900,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
58,800,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
77,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
96,650,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
115,600,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
134,550,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
153,450,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
172,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
191,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
210,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
229,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
248,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
267,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
286,500,000