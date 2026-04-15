قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۲۶ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

180,752,000

طلای 18 عیار / 740

178,342,000

طلای ۲۴ عیار

241,000,000

طلای دست دوم

178,341,550

آبشده کمتر از کیلو

783,980,000

مثقال طلا

783,020,000
انس طلا

4,735.58

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,864,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,795,800,000

نیم سکه تک فروشی

1,039,000,000

ربع سکه تک فروشی

598,000,000

سکه گرمی تک فروشی

292,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,870,000,000

نیم سکه (قبل 86)

930,000,000

ربع سکه (قبل 86)

490,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

50,850,000

حباب سکه بهار آزادی

14,200,000

حباب نیم سکه

133,300,000

حباب ربع سکه

144,130,000

حباب سکه گرمی

68,220,000
