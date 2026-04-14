ماجرای فرود اضطراری هواپیمای تیم مذاکرات در مشهد چه بود؟

یک عضو هیات مذاکره کننده از تهدید حمله به هواپیمای هیات ایرانی در بازگشت از اسلام آباد خبر داد.

محمد مرندی، فعال سیاسی و از اعضای تیم ایرانی مذاکرات در اسلام آباد، گفت: هواپیمای هیئت ایرانی پس از تهدیدها مسیرش را تغییر داد، در مشهد فرود آمد و سپس اعضای هیئت با قطار و خودرو راهی تهران شدند.

گفتنی است دو روز قبل از آغاز مذاکرات اسلام آباد، لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه آمریکا در گفت‌وگو با فاکس نیوز پیشنهاد داد که مذاکره کنندگان ایران در صورت عدم پذیرش توافق با آمریکا ترور شوند. همزمان نیویورک تایمز نیز با انتشار یادداشتی این پیشنهاد را مطرح کرد

 

منبع المیادین
