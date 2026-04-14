شارژ کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم آخر کد ملی ۷، ۸ و ۹

مرحله چهارم طرح کالابرگ از پانزدهم فروردین ماه آغاز شده است. بر اساس زمانبندی اعلام شده سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است از امروز ۲۵ فروردین‌ماه امکان استفاده از اعتبار خود را خواهند داشت.

اعتبار کالابرگ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ قابلیت استفاده را دارد و خانوارهایی که از کالابرگ فروردین ماه ۱۴۰۵ هنوز استفاده نکردند، می‌توانند تا آخر اردیبهشت ماه آن را خرج کنند.پیش از این اعتبار کالابرگ برای تمامی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ بود در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است در ۲۰ فروردین ماه شارژ شده بود.به این ترتیب کالابرگ تمام خانوارها و کدهای ملی اعلام شده در مرحله چهارم واریز شد.

در مرحله چهارم اجرای طرح کالابرگ با توجه به حذف دهک‌بندی، سرپرستان خانوارها توانستند بر اساس رقم انتهایی کد ملی به فروشگاه‌ها مراجعه و اعتبار کالابرگ خود را خرج‌ کنند.

در واقع زمان‌بندی برداشت اعتبار کالابرگ الکترونیکی بر مبنای رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار پیش بینی شده و صرفنظر از ۱۱ قلم کالای اساسی از قبیل مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، گوشت قرمز، برنج، روغن و حبوبات، محصولات کشاورزی و میوه و تره‌بار نیز به جهت سهولت خرید خانوارها در سبد کالابرگ قرار گرفته است.

امکان خرید اینترنتی برای شهروندان همچون سابق فراهم است و می توانند از سایتها و پلتفرم های متصل به سامانه کالابرگ خرید خود را انجام دهند و پس از سفارش اینترنتی کالا را در منزل تحویل بگیرند.

ر صورتی که اعتبار کالابرگ هر ماه به‌طور کامل استفاده نشود، به ماه‌های بعد منتقل و قابلیت استفاده در ماه های آینده را خواهد داشت. پیشتر سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار در گفت و گو با ایسنا اعلام کرد که اعتبار کالابرگ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۵ قابلیت استفاده را دارد و خانوارهایی که اعتبار کالابرگ فروردین ماه ۱۴۰۵ را هنوز استفاده نکردند، می‌توانند تا آخر اردیبهشت ماه آن را خرج کنند.

لازم به ذکر است که امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.خانوارها می‌توانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند و هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب برند و نشان تجاری خاص وجود ندارد بنابر این اگر فروشگاهی اجبار به استفاده از کل اعتبار کالابرگ کرد تخلف محسوب شده و خانوارها می‌توانند آن را گزارش کنند.

طبق اعلام وزارت کار شهروندان در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می‌توانند شکایت خود را در برنامه کاربردی شمیم و یا سامانه zrm.mcls.gov.ir ثبت کنند و سپس با ورود به بخش کالابرگ، آدرس فروشگاه متخلف را نوشته و یا فیش خرید خود را بارگذاری کنند تا به محض دریافت رسیدگی شود.

منابع مورد نیاز چهارمین مرحله کالا برگ یک میلیون تومانی از محل مجوز قبلی رهبر شهید انقلاب (ره) و با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان تامین شده است.

به گزارش ایسنا، طرح کالابرگ الکترونیک با هدف بهبود معیشت و تثبیت قدرت خرید ایرانیان و پوشش همه اقشار به اجرا درآمده است.در این طرح اعتبار ماهانه یک میلیون تومان طی چهار ماه دی، بهمن، اسفند ۱۴۰۴ و فروردین سال ۱۴۰۵ به صورت یکجا به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شده است.

