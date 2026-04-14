۴۰ متن پیام تسلیت شهادت امام جعفر صادق (ع)

دین از تو پدیدار شده حضرت صادق (ع)

شیعه ز تو بیدار شده حضرت صادق (ع)

از مکتب تو جن و ملک علم گرفتند

انسان ز تو دیندار شده حضرت صادق (ع)

شهادت امام صادق (ع) تسلیت و تعزیت باد

ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم

در دین و علم این همه منصب نداشتیم

نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم

ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم

شهادت امام صادق علیه‌السلام تسلیت باد

در عزای صادق آل رسول

تسلیت بادا به زهرای بتول

شهر یثرب کربلاست

فاطمه صاحب‌عزاست

حجت خلاق سرمد کشته شد

صادق آل محمد کشته شد

شهادت امام صادق (ع) تسلیت باد

مردم سیه بر تن کنید / شال عزا گردن کنید

قرآن ناطق شد شهید / امام صادق شد شهید

ای وای ازین درد و بلا / هر دل به غم شد مبتلا

شهادت امام صادق (ع) تسلیت باد

دلم هوای بقیع دارد و غم صادق

عزا گرفته دل من ز ماتم صادق

دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم

زنم به سینه که آمد محرم صادق

سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را خدمت امام زمان (عج) و شما تسلیت عرض می‌نمائیم

شهادت امام صادق (ع)

مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت، کوه حلم و بردباری،

تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد!

«مدینه» همچنان مظلوم است و … «بقیع» مظلوم تر!

رنج نامه نانوشته شیعه، بر خاک و سنگ مزار صادق آل پیامبر

گویاتر از هر زمان به شِکْوه و شهادت ایستاده است.

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

عالم ز آه تیره‌تر از صبح محشر است

خون جگر به دیده آل پیمبر است

شهر مدینه گشته عزا خانه وجود

رخت سیاه بر تن زهرا و حیدر است

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

سلام من به بقیع و به تربت صادق

سلام من به مدینه به غربت صادق

سلام من به مدینه به آستان بقیع

سلام من به بقیع و کبوتران بقیع

سلام من به مزار معطّر صادق

که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

مُلک و مَلَک به ناله و افغان و اشک و آه

چون داغدار، حضرت موسی بن جعفرست

خون می‌رود ز فرط غم از چشم شیعیان

زیرا که قلب عالم امکان مکدَّرست

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد

ای ششمین ستاره تابناک امامت و ولایت، صادق آل محمد (ص) نامت را با افتخار به دل‌های غریبمان می‌سپاریم تا یادت آرام بخش سینه‌های بی تابمان باشد. شهادت جان‌سوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد.

ای ششم پیشوای اهل ولا

خلق را رهبری به دین هدی

پای تا سر خدا نمایی تو

هم ز سر تا به پای صدق و صفا

زهر منصور زد شرر به دلت

آب شد پیکرت ز زهر جفا

خون شد از داغ تو دل شیعه

عالم از ماتم تو غرق عزا

شهادت جان‌سوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

مولا جان!

قسم به بقیع، قسم به فجر

قسم به اولین سپیده عدالت

که معجزه مهدوی به وقوع خواهد پیوست

و آستان کبریایی تو برای همیشه

در آغوش آرزومندان خواهد بود

ما را بگیر دست که از پا افتاده‌ایم آقا!

شهادت امام صادق (ع) تسلیت باد

کیست صادق؟ او رئیس مذهب شیعه بود

مهر و عشق حضرتش در باطنم افتاده است

شرح و تفسیر و روایاتش صراط المستقیم

پیروی از مکتب او در سرم افتاده است

با ولای حضرتش من دور از هر زشتیم

اهل جنت می‌شوم در باورم افتاده است

شهادت مظلومانه امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

امشب اشک‌ عاشقان خاندان علی از ابرهای غمگین آسمان بقیع می‌‌بارد

و هر لحظه یاد آن لحظه که زهر خصم را نوشیدی

جگرهایمان را به خون می‌‌نشاند و فریادزنان می‌گوئیم:

«اِنّا تَوَجَّهْنا وَ اسْتَشْفَعْنا وَ تَوَسَّلْنا بِکَ اِلَی اللّه‌

یا وَجی‌ها عِنْدَ اللّه‌، اشفع لنا عند اللّه» ‌

شهادت امام صادق (ع) تسلیت باد

امام صادق (علیه السلام): مایه‌ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما

شهادت ششمین شمع روشنگر و وصی پیغمبر، تسلیت و تعزیت باد

صدای گریه می‌ آید! … صدای ضجه فرشتگان!

بقیع، امشب دوباره، در خاک ششمین اختر خواهد دمید و ستاره‌ای بـه آسمان خواهد شتافت!

شهادت امام جعفرصادق «ع» تسلیت باد.

ز غربتش چه بگویم کـه سینه ها خون اسـت

برای صادق زهرا مدینه محزون اسـت

دلم دوباره بـه یاد رئیس مذهب سوخت

کـه داغ غربت لیلی حدیث مجنون اسـت

بیست و پنجم شوال سال روز شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت عرض میکنم.

مثل همیشه شهر مدینه عزاگرفت

از دود آه حضرت صادق فضا گرفت

هفت آسمان برای غمش گریه می‌کنند

از غصه اش دل پره درد خدا گرفت

شهادت امام جعفر صادق تسلیت باد.

ای فروغت تافته در سینه ها

روشن از تصویر تو آیینه ها

تا تو هستی پیشوای مذهبم

ذکر حق آنی نیفتد از لبم

روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بر شـما دوست و همکار گرامی تسلیت باد.

خاموش کسی اسـت کـه تو را برنمی‌تابد. مرده باد دلی کـه خدا را در تو نمی‌یابد!

سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت «امام جعفر صادق» تسلیت عرض می نمائیم.

موج موج شانه ‌ها می‌ آیند، روبه روی دریا تباری کـه نامش «صادق» اسـت تا ترجیع‌ بندهای تلاطم را بسرایند. امروز دوبیتی‌های‌ «وا اماما»؛ زمزمه بقیعستان دل اسـت / شهادت امام جعفر صادق بر شـما همکار عزیز تسلیت باد.

کسی کـه دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده اسـت یا ان را نپذیرفته اند،

با تامل بنگرد کـه آیا نمازش وی را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس بـه اندازه ای کـه وی را بازداشته از او پذیرفته میشود.

شهادت جانسوز امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.

ای فرزانه‌ترین قامت افراشته دین خدا؛ سرچشمه ناب‌ترین نگاه شیعه! در صبوری سینه‌ات شکی نیست؛ تو از سلاله سینه سوختگان شریعت شیرین خدایی و پاسدار ویژگی‌های‌ رفیع اسلام؛ بهشت گوارایت! سال روز شهادت امام جعفر صادق رئیس مذهب جعفری تسلیت باد.

ای مهر ازلی و نور لم‌یزلی، آفتاب تابان مشرق اندیشه؛ مرد تمام فصل‌های‌ انسانیت، امام یکه‌تازان صدق و صداقت؛ جاری‌ترین تفکر ماندگار شیعه! نور وجودت، بـه گردباد حوادث، خاموشی گرفت؛ اما فروغ اندیشه‌ات در جان جهان ماناست. روز وفات امام جعفر صادق تسلیت عرض میکنم.

اندیشه‌ ها کـه مقابل هم قرار می‌ گرفتند، نفس‌ها در سینه حبس می شد؛ اما از ابتدا، دل‌ها بـه صدق گفتار تو روشن بودو صادق آل محمد صلی ‌الله‌ علیه ‌و‌آله ‌وسلم پیروز همیشه مباحثه‌ ها می‌ شد / سال روز شهادت امام جعفر صادق بـه شـما و خانواده ارجمند تان تسلیت میگوییم.

شهادت امام جعفر صادق «ع»؛ مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت

کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان ان حضرت

تسلیت باد.

ای شیخ الائمه محبوب، 65 سال عاشقانه زیستى و 34 سال را صادقانه امامت کردى تا پر پر دانه‌ هاى نجابتت بـه انگور زهرآلود منصور لعین آغشته شد. بـه مناسبت فرا رسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از شـما همکار گرامی التماس دعا داریم.

در حلقه دانشمندان، همیشه رأی تو جلوه می‌کرد و بر جرگه عشاق، نور تو می‌تابید.

شهادت امام جعفر صادق تسلیت باد.

بغض‌های‌ ریشه‌ دار در بقیع روح انسان خیمه زده اسـت. دقایق غم را اشک‌های‌ ما قطره قطره دنبال می‌ کند. چه فصل متروکی اسـت پاییز اندوه؛ اما تا روزگار دنیا هست، گریزی از مرور سطور این فصل نیست

سال روز وفات امام صادق تسلیت باد.

تقدیم بـه شـما دوست عزیز بـه مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام …

ای عجب بار دگر حق پیمبر شد ادا

درکنار تربتش فرزند پاکش شد فدا

موسی جعفر نه تنها بلکه امت شد یتیم

دانش و تقوا و ایمان و فضیلت شد یتیم . . .

امشب غریب آباد دل سیه‌ پوش عزای توست. امشب بر گلوی آسمان بغضی سخت بر جای مانده،

امشب ابرها صیحه می‌ زنند، زمین بر خود می‌ لرزد و

ضجه ‌هایی غریب بنیان مدینه را از هم می‌ پاشد.

شهادت پیشوای حق و دیانت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.

امروز، کتاب دانش، مرثیه ‌هایی در دل دارد کـه هر کدام جگرسوز اسـت و پر خراش. خاک بقیع، بوی آسمانی دانش را می‌ پراکند. 25 شوال سال روز وفات امام صادق ع تسلیت باد.

دانشگاه شیعه کـه وجودش همه ی فخر اسـت

از توست، گوهر بار شده حضرت صادق

تا یاد کنم ستم پر از کینه‌ی منصور

ان جا بصرم تار شده حضرت صادق . . .

شهادت جانگداز امام جعفر صادق ع تسلیت باد.

نام بقیع کـه می‌ آید، یادی کبود در آغوش غزل‌های‌ ما می‌ ماند. نام بقیع کـه می‌ آید، چشمه‌ های‌ بی ‌اختیار اشک، از صفحات تاریخ جاری می‌ شود روز شهادت جانسوز امام صادق را بـه شـما مدیر گرامی تسلیت میگویم.

سال روز وفات رئیس مذهب شیعه و شهادت امام جعفر صادق تسلیت باد.

چگونه مویه نکنیم؟! در سوگ مولایی کـه عظمت نامش، آسمان را بـه تواضع وا می ‌دارد! چگونه بـه این اشک‌ های‌ ناقابل بسنده کنیم، کـه وسعت مصیبتش، فراتر از ادراک خاکیِ ما ناسوتیان اسـت!

سالگرد شهادت امام جعفر صادق «ع» تسلیت باد.

ای فرزند نبی؛ جان عاشقان و شیفتگانت، در آتشی از ماتم می‌سوزد و شراره‌اش دنیا را می‌سوزاند. هق‌هق گریه، رخصت تسلیت‌گویی نمی‌دهد و طاقت شانه‌ ها را می‌گیرد.

مایه ی زینت ما باشید، نه مایه عیب ما

با مردم نیکو سخن بگویید و زبان خودرا نگاه دارید

و ان را از حرف های‌ بیهوده و سخنان زشت باز دارید.

روز وفات امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت.

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق بر عموم مسلمانان جهان تشیع تعزیت و تسلیت باد.

حاشا اگر گمان کنم کـه لحظه‌ ای نام تو فراموش بشود! تابش خورشید پیشانی‌ات، کلام صادقانه و نیکویت و روش روشن‌بینانه ‌ات، همیشه مایه مباهات اندیشه مسلمین خواهد بود. همکار گرامی شهادت امام جعفر صادق را بـه شـما و خانواده تان رسما تسلیت عرض می نماییم

لبالب شد ز خون دل ایاغ حضرت صادق

دلم چون لاله مى سوزد ز داغ حضرت صادق

چو در خاک مدینه زائرش منزل کند از جان

بـه هرجا اشک مى گیرد سراغ حضرت صادق

شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد.

انتهای پیام/