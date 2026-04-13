طلا بخریم یا نه؟

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به نحوه فعالیت بازاهای داخلی طلا گفت: پس از اعلام آتش بس دو هفته‌ای در روزهای گذشته، بازارهای داخلی طلا از روز شنبه و به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کردند؛ البته از هفته گذشته فعالیت بازارهای داخلی طلا آغاز شده بود؛ اما این فعالیت به خاطر شرایط جنگی (و مسائل ایمنی مربوط به صنف طلا) در شرایط محدود و حداقلی قرار داشت و می‌توان گفت نیمه تعطیل بود که خوشبختانه از ابتدای هفته جاری بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد از واحدهای صنفی فعالیت خود را آغاز کردند.

وی افزود: با این حال وضعیت بازار هنوز در یک شرایط رکود و نبود تقاضا قرار دارد و با وجود اینکه واحدها در هفته جاری بازگشایی شده‌اند، اما سطح معاملات در حالت رکود تقاضا قرار دارد و برخی از واحدهای تولیدی هنوز فعالیت خود را مانند دوران قبل از جنگ به حالت عادی نرسانده‌اند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: از روز شنبه و پس از آنکه اخبار مربوط به مذاکرات و اخبار آتش بس مطرح شده بود، بازار با کاهش نسبی بالایی روبرو شد و سکه با کاهشی بین ۷ الی ۸ میلیون تومان و طلا نیز با کاهش بیش از ۷۰۰ هزار تومانی روبرو شد و روز یکشنبه نیر با وجود اینکه اونس جهانی بسته بود اما در بازار داخلی قیمت‌ها مجددا به پایان هفته گذشته (روز پنجشنبه) بازگشت و امروز نیز با بازگشایی اونس در بازار جهانی شاهد کاهش ۲۴ دلاری اونس طلا هستیم که به ۴۷۲۶ دلار رسیده؛ اما در بازارهای داخلی به علت افزایشی شدن قیمت ارز در بازار آزاد، شاهد افزایش قیمت طلا در بازار داخلی هستیم.

بذرافشان گفت: امروز و با آغاز کار بازار طلا، هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱۵۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان رسیده و تمام سکه طرح جدید با افزایش دو میلیون تومانی ۱۸۵ میلیون تومان، تمام سکه طرح قدیم با افزایش دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نیم سکه با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش به ۹۷ میلیون تومان، ربع سکه با یک میلیون تومان افزایش به ۵۶ میلیون تومان، سکه یک گرمی بانک مرکزی با یک میلیون تومان افزایش به ۲۸ میلیون تومان رسیده؛ اما حباب سکه با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

وضعیت پیش رو در بازار طلا

وی ادامه داد: مهمترین عاملی که در نوسان بازارهای جهانی و داخلی طلا اثر گذار است، قیمت اونس جهانی طلا است. اونس جهانی امروز نسبت به افزایشی که طی ماه‌های گذشته تجربه کرد در حال طی کردن روند کاهشی خود است که بخشی از آن به افزایش قیمت نفت باز می‌گردد و بخش دیگری که به افت قیمت طلا در بازارهای جهانی دامن زد، توقف خرید طلا از سوی کشورهای خریدار مثل چین و امارات متحده عربی با بسته شدن تنگه هرمز بود؛ تقریبا نزدیک به چند هفته است که خرید طلا از سوی کشورهای خریدار متوقف شده و اولویت با تامین انرژی از سوی کشورها است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: از طرف دیگر از زمان آغاز جنگ تا امروز که در آتش بس دو هفته‌ای قرار داریم هر گرم طلا نزدیک به دو میلیون کاهش قیمت داشته و سکه طلا نیز با کاهشی بین ۱۷ الی ۱۸ میلیون تومان روبرو شده است که بیانگر کاهش نسبتا بالایی در بازار است. از زمان آغاز جنگ اخیر به علت کمبود نقدینگی تقاضا در بازار با کاهش روبرو شد که همین موضوع نیز در کاهشی بودن قیمت بی اثر نبود. با این حال با وجود اینکه بازار از روز شنبه فعالیت خود را به صورت کامل آغاز کرده اما به دلیل کاهش تقاضا بازار همچنان در وضعیت رکود قرار دارد.

بذرافشان در پایان گفت: با توجه به اینکه نزدیک به ۵۰ روز است که دامنه قیمت‌ها در محدوده تقریبا ثابتی قرار گرفته است می‌توان گفت که زمان مناسبی برای خرید طلا و سرمایه‌گذاری در این بازار است چراکه بازار در ثبات نسبی قرار داشته و قیمت‌ها در وضعیت مطلوبی قرار دارند و طی کمتر از ۶۰ روز گذشته بازار طلا با کاهشی دو میلیون تومانی در قیمت طلا روبرو شده که نشان می‌دهد فرصت و زمان مناسبی برای سرمایه گذاری و خرید در این بازار است.

منبع ايسنا

