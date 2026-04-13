سرچ گوگل برای «تنگه هرمز» و «قیمت نفت» رکورد زد + نمودار
جستجو برای «تنگه هرمز» در گوگل به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۴ رسیده است.
میزان جستجوی گوگل برای «قیمت نفت» به بالاترین سطح ثبت شده از سال ۲۰۰۴ رسیده است.
این بیش از اوجهای جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و بحران مالی ۲۰۰۸ است.
به طور مشابه، جستجو برای «تنگه هرمز» به بالاترین حد خود رسیده است.
این از سطح ژوئن ۲۰۲۵ که جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و ایران نگرانیهایی درباره بسته شدن هرمز ایجاد کرد، ۳۰۰٪ بیشتر است.
