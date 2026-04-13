بانکها با چکهای برگشتی در جنگ چه میکنند؟
با تشدید اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ، افزایش چکهای برگشتی به یکی از نگرانیهای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده اقداماتی را از ۹ اسفند تا ۹ خرداد در نظر دارد اما ابزارهایی مانند مسدودی حسابها حفظ شده است.
همچنین نسبت چکهای برگشتی نسبت به سال گذشته تغییر زیادی نداشته است.
بهدلیل ماهیت رسمی چک، نکول آن بلافاصله اثر بانکی دارد و به همین دلیل دغدغه اصلی کسبوکارها شده ااست.
بانک مرکزی با تعلیق موقت برخی محرومیتها، فرصتی برای تسویه فراهم کرده اما این اقدامات همه ابعاد قانون را شامل نمیشود و مسدودی حساب همچنان برقرار است.
اقدامات اعتباری شامل افزایش سقف انتقال وجه، استمهال بدهیها و حذف اثر منفی چکهای برگشتی دوره اضطرار از گزارش اعتباری بوده است.
همچنین قرار است مسدودی فقط به حساب صادرکننده چک محدود شود. با وجود حمایتها، نگرانی اصلی کسبوکارها کندی روند دریافت تسهیلات و احتمال تشدید مشکلات نقدینگی پس از ۹ خرداد است.