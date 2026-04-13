جای درست مایع، حوله و دستمال توالت در دستشویی
با اطلاع و انتخاب جای صحیح برای مایع، حوله و دستمال توالت به دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام منزلتان نظم و زیبایی را اضافه میکنید.
طراحی حمام و دستشویی فراتر از انتخاب کاشی و وسایل بهداشتی است؛ بلکه ایجاد فضایی کاربردی، زیبا و متناسب با سبک زندگی شماست. این فضاها، به دلیل رطوبت و استفاده مداوم، مستعد آسیب و فرسودگی هستند و نیاز به طراحی دقیق و استاندارد دارند.
در این راهنما، با پیروی از اصول طراحان داخلی، بهترین و کاربردیترین چیدمان حمام و دستشویی را بررسی میکنیم تا فضایی دلنشین و بادوام خلق کنید.
محل مناسب نصب و چیدمان وسایل دستشویی
آویز حوله و حوله دستشویی: دسترسی آسان و ظاهری مرتب
نزدیکی به روشویی: آویزهای حوله و حوله دستشویی را در نزدیکی روشویی نصب کنید تا دسترسی به آنها آسان باشد.
ارتفاع استاندارد: ارتفاع آویزها باید بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر از سطح زمین باشد (در هتلها معمولاً ۱۱۰ سانتیمتر).
فاصله مناسب: اگر از چند آویز استفاده میکنید، حداقل ۲۲ سانتیمتر بین آنها فاصله بگذارید.
قانون طلایی: آویز حوله را حتماً ۵۰ سانتیمتر بالاتر از سطح روشویی نصب کنید تا حوله در موقعیت مناسبی قرار گیرد.
آینه: انعکاس نور و زیبایی
ارتفاع ایدهآل: آینه را در ارتفاع ۹۵ تا ۱۰۰ سانتیمتر از کف نصب کنید.
موقعیت مناسب: معمولاً آینه بالای روشویی قرار میگیرد، اما این موقعیت میتواند با توجه به چیدمان و اندازه آینه تغییر کند.
حمام و آینه بلند: در حمام، استفاده از آینه بلندتر میتواند فضا را بزرگتر و دلبازتر نشان دهد.
جای صابون و مایع: دسترسی آسان و بهداشتی
جای صابون: ارتفاع ۱۱۰ تا ۱۳۵ سانتیمتر از کف حمام، دور از دوش.
جا مایع: ارتفاع ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر از کف زمین.
دستمال توالت: راحتی و دسترسی
ارتفاع مناسب: ۵۰ تا ۶۵ سانتیمتر از سطح زمین.
فاصله از توالت: ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر.