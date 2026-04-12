هو شدن ترامپ در جریان مسابقات UFC
همزمان با مذاکرات واشینگتن و تهران، حضور ترامپ در مسابقات UFC با واکنش منفی تماشاگران آمریکایی مواجه شد.
شب گذشته و در جریان برگزاری رویداد UFC 327 (هنرهای رزمی ترکیبی) در میامی در حالی که دونالد ترامپ به همراه خانواده و در کنار دانا وایت وارد سالن «کاسیا سنتر» میشد، بخشی از جمعیت حاضر با فریادهای اعتراض و هو کردن از او استقبال کردند. طبق اعلام برخی رسانهها و خبرنگاران آمریکایی، مسئولان برگزاری مسابقه صدای آهنگ را زیاد کردند تا صدای هو کردن، زیاد به گوش نرسد.
رئیس جمهور آمریکا در میان فضای سنگین سالن و در حالی که فشارهای دیپلماتیک به دولتش به اوج رسیده، شاهد یکی از متفاوتترین استقبالها در رویدادهای محبوب خود بود.
این واکنش تند مردمی زمانی رخ داد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، در سخنرانی خود در اسلامآباد پاکستان، رسماً از به بنبست رسیدن مذاکرات میان ایالات متحده و ایران خبر داد.
ترامپ بعد از تجاوز نظامی به ایران تحت فشار شدید در افکار عمومی دنیا قرار گرفته است. زیاده خواهی این کشور در مذاکرات نیز باعث شکست در مذاکرات شد.