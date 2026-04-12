خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هو شدن ترامپ در جریان مسابقات UFC
کد خبر : 1772570
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با مذاکرات واشینگتن و تهران، حضور ترامپ در مسابقات UFC با واکنش منفی تماشاگران آمریکایی مواجه شد.

شب گذشته و در جریان برگزاری رویداد UFC 327 (هنرهای رزمی ترکیبی) در میامی در حالی که دونالد ترامپ به همراه خانواده و در کنار دانا وایت وارد سالن «کاسیا سنتر» می‌شد، بخشی از جمعیت حاضر با فریادهای اعتراض و هو کردن از او استقبال کردند. طبق اعلام برخی رسانه‌ها و خبرنگاران آمریکایی، مسئولان برگزاری مسابقه صدای آهنگ را زیاد کردند تا صدای هو کردن‌، زیاد به گوش نرسد.

رئیس جمهور آمریکا در میان فضای سنگین سالن و در حالی که فشارهای دیپلماتیک به دولتش به اوج رسیده، شاهد یکی از متفاوت‌ترین استقبال‌ها در رویدادهای محبوب خود بود.

این واکنش تند مردمی زمانی رخ داد که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، در سخنرانی خود در اسلام‌آباد پاکستان، رسماً از به بن‌بست رسیدن مذاکرات میان ایالات متحده و ایران خبر داد.

ترامپ بعد از تجاوز نظامی به ایران تحت فشار شدید در افکار عمومی دنیا قرار گرفته است. زیاده خواهی این کشور در مذاکرات نیز باعث شکست در مذاکرات شد.

 

منبع تسنیم
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار