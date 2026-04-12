دکتر احمد وثوقی مطلق - متخصص آسم و آلرژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و رئیس بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد با اشاره به افزایش مراجعات بیماران در ماه‌های ابتدایی سال، به تشریح علل، انواع و راهکارهای پیشگیری و درمان آلرژی‌های فصلی پرداخت.

وی با بیان اینکه آلرژی فصلی یا «رینیت آلرژیک» یکی از شایع‌ترین بیماری‌های آلرژیک است، گفت: در فصل بهار با افزایش گرده گیاهان، درختان و علف‌ها در هوا، سیستم ایمنی برخی افراد به این ذرات واکنش بیش از حد نشان می‌دهد و علائم آلرژی بروز می‌کند.

به گفته وی، این واکنش ایمنی باعث ترشح مواد التهابی از جمله هیستامین در بدن می‌شود که در نهایت علائمی مانند عطسه‌های مکرر، آبریزش و خارش بینی، خارش چشم‌ها، قرمزی چشم، گرفتگی بینی، سرفه و در برخی موارد تنگی نفس را ایجاد می‌کند.

چه افرادی بیشتر در معرض آلرژی فصلی هستند؟

این متخصص آسم و آلرژی افزود: افرادی که سابقه خانوادگی آلرژی، آسم یا اگزما دارند بیشتر در معرض ابتلا به آلرژی فصلی قرار می‌گیرند. همچنین زندگی در مناطق دارای پوشش گیاهی زیاد، قرار گرفتن در معرض گرده گیاهان و آلودگی هوا می‌تواند احتمال بروز این بیماری را افزایش دهد.

وی تأکید کرد: در برخی بیماران، آلرژی فصلی می‌تواند باعث تشدید بیماری آسم شود و به همین دلیل کنترل به‌موقع علائم اهمیت زیادی دارد.

انواع آلرژی‌های شایع در فصل بهار

وثوقی مطلق با اشاره به انواع آلرژی‌های شایع در این فصل گفت: مهم‌ترین نوع آلرژی بهاری، رینیت آلرژیک ناشی از گرده درختان و گیاهان است. علاوه بر آن برخی افراد ممکن است دچار آلرژی چشمی (کنژنکتیویت آلرژیک)، تشدید آسم آلرژیک یا حتی واکنش‌های پوستی مانند کهیر شوند.

وی افزود: گرده درختانی مانند چنار، تبریزی، بید و برخی علف‌ها از مهم‌ترین عوامل محرک آلرژی در فصل بهار محسوب می‌شوند.

راهکارهای پیشگیری از آلرژی‌های فصلی

او در ادامه با اشاره به راهکارهای پیشگیری از بروز یا تشدید آلرژی گفت: کاهش تماس با گرده گیاهان مهم‌ترین اقدام پیشگیرانه است. در روزهایی که میزان گرده در هوا زیاد است بهتر است افراد حساس از حضور طولانی در فضای باز خودداری کنند.

وی توصیه کرد: در ساعات اولیه صبح که میزان گرده در هوا بیشتر است از ورزش یا پیاده‌روی در فضای باز پرهیز شود. پس از بازگشت به منزل، شست‌وشوی صورت و دست‌ها و در صورت امکان استحمام انجام شود. استفاده از ماسک در فضای باز می‌تواند میزان تماس با گرده‌ها را کاهش دهد. پنجره‌های منزل در روزهای پرگرده بسته نگه داشته شود و شست‌وشوی منظم ملحفه‌ها و پرده‌ها برای کاهش تجمع آلرژن‌ها ضروری است.

روش‌های درمان آلرژی

وثوقی مطلق درباره درمان این بیماری اظهار کرد: درمان آلرژی‌های فصلی شامل سه محور اصلی یعنی پرهیز از عوامل محرک، درمان دارویی و در برخی موارد ایمن‌درمانی یا واکسن آلرژی است. داروهایی مانند آنتی‌هیستامین‌ها، اسپری‌های کورتونی بینی و قطره‌های چشمی از جمله درمان‌های رایج برای کنترل علائم هستند که باید با نظر پزشک مصرف شوند.

این متخصص آسم و آلرژی اضافه کرد: در بیمارانی که علائم شدید یا طولانی‌مدت دارند، روش «ایمونوتراپی» یا واکسن آلرژی می‌تواند باعث کاهش حساسیت سیستم ایمنی نسبت به آلرژن‌ها شود و در بلندمدت علائم بیماری را کاهش دهد.

ضرورت مراجعه به پزشک در صورت تداوم علائم

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد تأکید کرد: در صورتی که علائم آلرژی بیش از چند هفته ادامه پیدا کند، با داروهای معمول کنترل نشود یا همراه با تنگی نفس و خس‌خس سینه باشد، مراجعه به پزشک متخصص ضروری است.

وی گفت: تشخیص صحیح نوع آلرژی و دریافت درمان مناسب می‌تواند از بروز عوارضی مانند سینوزیت مزمن، عفونت‌های تنفسی و تشدید آسم جلوگیری کند و کیفیت زندگی بیماران را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.