دکتر رئوف پیشدار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ترامپ از عمق وطن دوستی ایرانی ها چیزی نمی فهمد» نوشت:

به احتمال زیاد ویدئویی ۲۰ ثانیه ای را در شبکه های اجتماعی دیده اید که در آن دو دختر بچه و یک پسر بچه لُر از عشایر استان چهارمحال و بختیاری پدرشان را که برنو بدست دارد، تشویق می کنند بالگردهای آمریکایی را که به دنبال خلبان سقوط کرده آمده اند، بزند.آن‌ها فریاد می زنند : دختر اوّل ظاهرا هشت ، نُه ساله : بابا بزن، بابا بزن!دختر دوّم با روسری سبز شاید خیلی داشته باشه ۱۰ سال : (خلبان) می ترسه!پسر لُر! ظاهرآ هشت، نُه ساله : بکشیمش! نی اوفته خو ( چرا نمی افتد)صدای شلیک برنو روی فیلم به گوش می رسد.

هواپیمای F15 آن خلبان روز جمعه ۱۴فروردین ماه ۱۴۰۵ روی مناطق مرکزی ایران هدف قرار گرفت و سقوط کرد. بلافاصله ایرانی ها ، نه دولت! میلیاردها تومان و ده‌ها هزار دلار برای دستگیری او جایزه گذاشتند. یکی از دو خلبان توسط آمریکایی ها فراری داده شد، ولی از دوّمی هنوز خبری نیست، شاید در پرش از هواپیما مُرده باشد، شاید هم جایی پنهان شده تا آمریکایی ها برای نجاتش بیایند و شاید هم اسیر شده نمی خواهند خبرش را فعلا اعلام کنند.

جایی که F15 آمریکایی هدف قرار گرفت، سرزمین عشایر لُراست که عشقشان تفنگ برنو است. یک لُر اگر نان و آب در خانه نداشته باشد، برنو دارد. این گوشه از سرزمین ایران تا خط مرزی کردستان ایران با عراق را هشت سال جنگ عراق بعثی با ایران کُردها و لُرها نگهداری کردند. آهنگ رزمی و حماسی « دایه، دایه وقت جنگه / مادر ، مادر وقت جنگ است» حکم سرود سرزمینی برای لُرها را دارد.

ویدئوی توصیف شده عمیق تنفر ایرانی ها از آمریکا را نشان می دهد که به میان بچه های آنان، آن‌هم عشایر چنان غلیظ است که داد می کشند و فریاد می کنند : بابا بزن! بکشیمشان! مادر خلبان آمریکایی که در تلویزیون های آمریکا جمعه شب چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۵ گریه کنان از ایرانی ها می خواستی با فرزندت مهربانی کنند ، سناتور« تیم کین» که می خواهی با خلبان آمریکایی «طبق قوانین بشردوستانه رفتار شود» . ، بدان که رفتار غیر انسانی و یا کُشتن اسیر در فرهنگ متمدنانه ایرانی نیست.

این جنایت بزرگ را فرزندان شما! به فرمان رئیس جمهورهای آمریکا در ویتنام، افغانستان، عراق، سوریه، لیبی، ونزوئلا و… مرتکب شدند که با فرهنگ غارنشینی و عصر حجری بزرگ شده اند و با همین فکر و فرهنگ ریاست و فرماندهی می کنند.

ما ایرانی ها افتخار می کنیم که در نبرد شاه عباس در چالدران با متجاوزان عثمانی و در جنگ نادر پادشاه بزرگ ایران با متجاوزان شرقی از اُزبک ها تا گورکانیان همه ی کُشته های دشمن را با تشریفات کامل دینی و آئین نظامی دفن کردیم، حتی در جنگ هشت ساله با عراق بعثی متجاوز به کشته های آن‌ها بی احترامی نشد. ایران در جنگ جهانی دوم پناهگاه آوارگان اروپایی جنگی بود.

وقتی وطن دوستی تا عمق وجود بچه های عشایر ایرانی به صورت ذاتی نفوذ کرده، من نمی فهمم چطور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در درک آن میان جمعیت ایران عاجز است. آمریکا در تاریخ خود یک رژیم متجاوز و غاصب سرزمین های بومیان آمریکاست. تاریخ نشان می دهد که تمام ۲۵۰ سال دولت داری آمریکا در جنگ و تجاوز گذشته است و در دوره حاضر بیش از ۳۰ درصد اقتصاد آمریکا دست کارخانه های اسلحه سازی است که رئیس جمهوری های آمریکا را روی کار می آورند.

آمریکا به رغم تحمیل ده‌ها جنگ به کشورها، در هیچ جنگی پیروز بیرون نیامده است. پیروز مندانه! صحنه جنگی برای ارتش آمریکا پس از ۱۰ هزار روز جنگ در ویتنام، صحنه فرار آمریکایی ها با هلی کوپتر از فراز سفارت شان، و اجساد سوخته و هواپیماهای آتش گرفته در تجاوز به ایران در صحرای طبس است.

تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران با شعار : «کمک در راه است.» ترامپ آغاز شد، با «عظمت را به ایران باز می گردانیم» او ادامه یافت و حالا رسیده است به «ایران را به عصر حجر می فرستیم!» آیا چنین آدمی نرمال است؟از ادعاهای ترامپ در حمله به ایران «رژیم چنج / تغییر رژیم» بود. این اتفاق افتاد، منتهی در آمریکا که فرماندهان جنگ در بالاترین مقام ها یکی یکی کنار گذاشته می شوند. ترامپ بعد از یک ماه و چند روز جنگی که اسرائیل آن‌را به باتلاق آن کشید به جایی رسیده است که « تایم» هفته نام آمریکایی در شماره این هفته اش عکسی از ترامپ را چاپ کرده است که به نقشه جهان نگاه می کند و درشت نوشته است : راه خروج کجاست؟ و کمی کوچکنر :« ترامپ به راه‌های خروج از ایران نگاه می کند»

