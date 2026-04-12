عوارض جدی دادن شیر سرد به نوزادان

آیا دادن شیر خشک سرد به نوزاد مضر است ؟

اگر این شرایط را در اختیار داشته باشید که پیش از دادن شیر به نوزاد آن را اندکی گرم کنید، بسیار مطلوب است. چرا که شیر سرد صاحب تفاوت دمائی با شیر مادر است و واکنش نوزاد را به دنبال دارد.

انتظار می رود که اکثر کج خلقی های او وابسته به این موضوع باشد. که شیری که انتظار دریافتش را داشته؛ دریافت نکرده است. در ادامه با نشانه ها یا عوارض دادن شیر سرد به نوزاد آشنا می شویم.

اثرات دادن شیر سرد به نوزاد

اگر نوزاد از شیر خشک تغذیه کند یا شیر سینه و یا ترکیبی از هر دو کدام را انتخاب می کنید.

شیر گرم:

برخی بر این باوراند که دادن شیر گرم به نوزاد مانند دمای شیر مادر است و بنابراین برای او می تواند خوشایند، تسلی بخش باشد و همین می تواند موجب هضم بهتر او شود.

شیر سرد یا معتدل:

دسته ی دیگری از والدین هستند که ترجیج می دهند برای راحتی خود شیر سرد به نوزاد خود بدهند زیرا می گویند گرم کردن شیر در نیمه شب کار سختی است و نوزاد به خوردن شیر گرم عادت می کند.

برخی مادرها از شیر خوردن کودکان خود گلایه می کنند و از این موضوع ناراحت هستند که به محض نوشیدن شیر نوزاد دچار ناراحتی می شود. یکی از اصلی ترین دلیل آن خوردن نوشیدنی های سرد بخصوص شیر است چون با کاهش انرژی معده مانع هضم می شود.

بهتر است بگوییم چاره ی این نگرانی به دست مادران است. زیرا وقتی مادرها شیر سرد را از یخچال بیرون می آوردند و نوزاد آن را می نوشد مقدار زیادی شیر وارد معده او می شود و قبل از آن که توسط معده جذب و هضم شود بخش زیادی از انرژی آن از دست می رود بنابراین انرژی کمی برای هضم و جذب باقی می ماند.

یکی از بهترین روش هایی که مادرها می توانند در چنین مواقعی برای بهبود عملکرد اندام های داخلی بدن وتقویت انرژی های کودک انجام دهند ماساژ نقاط رفلکسولوژی در کف دست و پای کودک است.

هریک از نقاط کف دست و پای کودک به یکی از اندام های داخلی بدن ارتباط دارد که ماساژ نقش بسیار زیادی در تقویت انرژی آن عضو و و تقویت آن به کمک مریدین های مربوط به هر عضو دارد.

به عنوان مثال نقطه معده روی دست کودک زیر انگشت شست و نزدیک به مچ دست است که می توان آن را با کمک ماساژ فشاری تحریک کرد بنابراین برای بهبود عملکرد اندام های دیگر بدن نوزاد مثل مثانه، شش ها و روده ها می توانید با یک مشاوره متخصص طب سوزنی یا طب چینی مشورت کنید.

شاید از نظر علمی شیر مادر سرد، یک ماده غذایی سرد برای نوزاد به حساب نیاید اما والدین را مجبور به دست و پنجه نرم کردن به چالش های متعددی خواهد نمود. که عبارتند از :

نوزاد شگفت زده می شود

این موضوع ممکن است برای هر فردی پیش آید که پیش از خوردن یک نوشیدنی انتظار تجربه یک طعم ویژه و متفاوت را داشته باشد. اما بعد از میل کردنش با احساس دیگری همراه شود. آری این شرایط برای نوزاد هم اتفاق خواهد افتاد یعنی زمانی که منتظر نوش جان نمودن شیر گرم است.

با یک بطری شیر سرد و چشیدن مزه اش شگفت زده خواهد شد. صحیح است که خوردن شیر سرد در ۴ صبح که مدت زیادی را در یخچال بوده است، بتواند کودک را سورپرایز نماید. اما اقدام نابجایی نیست که آن را به یک عادت همیشگی برای او مبدل سازیم.

همیشه شیر دریافتی اش به اندازه دمای بدن مادر نخواهد بود. ناگفته نماند که اقدام یکباره بسیار ناصحیح است. باید کم کم دمای شیر را پایین آورده .و در نوبت های بعدی شیری که گرمی کمتری دارد را به او بدهید.

جدا شدن لایه چربی شیر

با کاسته شدن از دمای شیر، لایه چربی از دیگر قسمت های شیر حذف می شود. کالری های موجود در این لایه چربی یکی از مواد مورد نیاز بدن نوزادان است. از همین رو توصیه می گردد که پیش از دادن شیر سرد به نوزاد، آن را کاملا تکان دهید. که از تلفیق همه موادش اطمینان حاصل کنید.

لایه های چربی شیر در دیواره های شیشه تجمع می کنند که به واسطه اندکی گرما و چرخش دورانی شیشه کاملا تلفیق خواهد گشت. توجه به این موارد بسیار حائز اهمیت است. زیرا تنها غذای مصرفی آن ها شیر مادر بوده و برای طی نمودن نمودار رشد نیازمند مواد مغذی دخیل در آن است.

عدم تمایل به خوردن شیر سرد

اگر فرزندتان عادت به میل نمودن شیر سرد نداشته باشد این امکان هست که شیشه شیر را پس بزند یا کمتر بخورد. متخصصان این حوزه بیان می دارند که برخی از بچه ها تمایل دارند دمای شیر مادری که می خورند، نزدیک به دمای بدن باشد.

اما برای تغییر ذائقه کودک، در نوبت های متعدد. شیر خنک تری را به او بخورانید. تا به خوردن شیر مادر با این دما عادت کند.

تغییر ساختار شیر

به همان میزان که مزه و چاشنی غذایی که قرار است میل کنیم برای ما بزرگسالان حائز اهمیت است. دمای شیر برای نوزادن مهم و در تمایلات آن ها موثر است.

بدین صورت که با میلشان تضاد داشته باشد؛ به واسطه بدخلقی واکنش نشان می دهد. بدین سبب لازم است که والدین شیوه صحیح افزایش دمای شیر را توام با حفظ ترکیبات اصلی را بیاموزند.

در صورتی که فرزندتان بعد از اولین بار که شیر سرد نوشید. با واکنش های مختلف اعلام مخالفت نمود. نگرانی به خرج ندهید زیرا بعد از مدتی به یک عادت طبیعی مبدل می گردد.

دمای مناسب شیر نوزاد چقدر است ؟

دمای مناسب برای شیر نوزاد معمولاً بین ۳۶ تا ۳۷ درجه سانتی گراد (حدوداً دمای بدن) است. این دما نه تنها به نوزاد احساس راحتی می دهد بلکه از سوختن زبان و دهان نوزاد نیز جلوگیری می کند. شیر باید گرم باشد، اما نه آنقدر که داغ شود و خطرناک باشد.

چه زمان هایی بهتر است از دادن شیر سرد به نوزاد امتناع ورزیم ؟

این موضوع که در کدام فصل سال هستیم در این موضوع بسیار تاثیر گذار است. بدین صورت در زمستان یا دوران طفولیت و اوایل زندگی کودک مطلوب است که دمای بدن نوزاد پایین نیاید تا به سرما خوردگی او اطلاق نشود.

از طرف دیگر شیر گرم با افزایش دمای بدن، خطر ابتلا به بیماری انتروکولیت نکروزان را کاهش می دهد. ولی آن دسته از نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می کنند. این امکان را دارند که شیر متناسب با دمای بدن، دمای اتاق یا حتی یخچال مصرف کنند.

در صورتی که تصمیمتان بر آن است که شیر مادر را گرم کنید، شیوه صحیح را برگزینید و از بکارگیری ماکروفر کاملا خودداری کنید. بهترین شیوه ممکن استفاده از یک بطری داخل یک ظرف آب گرم است.

چگونه می توان شیر را گرم کرد ؟

دو روش اصلی برای گرم کردن شیر نوزاد وجود دارد:

گرم کردن با آب گرم: یکی از روش های سنتی و مطمئن، قرار دادن شیشه شیر در یک کاسه آب گرم است. این روش به تدریج دمای شیر را افزایش می دهد و از خطر گرم شدن ناگهانی جلوگیری می کند. برای این کار، کافی است شیشه شیر را در آب گرم قرار داده (به روش بنماری) و تا دمای مورد نظر گرم کنید.

استفاده از گرم کن شیشه شیر نوزاد: این دستگاه ها به طور خاص برای گرم کردن شیر طراحی شده اند و دمای شیر را به طور یکنواخت و سریع تنظیم می کنند. اگر از این دستگاه استفاده می کنید، حتماً دمای شیر را قبل از تغذیه به نوزاد بررسی کنید، این دستگاه ها در دو نوع مسافرتی و معمولی موجود میباشند.

آیا می توان شیر را در مایکروویو گرم کرد ؟

به هیچ عنوان نباید شیر نوزاد را در مایکروویو گرم کرد. این کار باعث گرم شدن ناهمگون شیر و ایجاد نقاط داغ می شود که می تواند به دهان نوزاد آسیب برساند. همچنین، گرم کردن شیر در مایکروویو می تواند باعث از بین رفتن مواد مغذی در آن شود.

شیر نوزاد پس از گرم شدن باید در همان وعده مصرف شود و به هیچ عنوان نباید دوباره گرم شود. در صورتی که مقداری از شیر باقی ماند، بهتر است آن را دور بیندازید تا از بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری شود.

دمای مناسب برای نگهداری شیر