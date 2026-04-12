اعتراضات سوخت در ایرلند به خشونت کشیده شد + فیلم
کد خبر : 1772327
در اعتراضات در ایرلند بر سر افزایش قیمت سوخت 100 افسر پلیس به پالایشگاه وایتگیت اعزام شدند.
در تصاویر منتشرشده، درگیری پلیس با کامیونداران و کشاورزان در تلاش برای شکستن محاصره دیده میشود. گزارش شده است که کشاورزان مورد ضربوشتم قرار گرفته و به معترضانی که 14 سال سن دارند، اسپری فلفل زده شده است. با بدتر شدن کمبود سوخت، آتشنشانیها و خدمات آمبولانس عملیات خود را کاهش دادهاند و حدود 600 جایگاه با کمبود سوخت مواجه شدهاند.
منبع اسپوتنیک