اعتراضات سوخت در ایرلند به خشونت کشیده شد + فیلم

در تصاویر منتشرشده، درگیری پلیس با کامیون‌داران و کشاورزان در تلاش برای شکستن محاصره دیده می‌شود. گزارش شده است که کشاورزان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و به معترضانی که 14 سال سن دارند، اسپری فلفل زده شده است. با بدتر شدن کمبود سوخت، آتش‌نشانی‌ها و خدمات آمبولانس عملیات خود را کاهش داده‌اند و حدود 600 جایگاه با کمبود سوخت مواجه شده‌اند.