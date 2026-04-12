قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۲۳ فروردین را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۲۳ فروردین

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,159,911

دلار (بازار آزاد)

1,536,100

یورو (صرافی بانک ملی)

1,359,759

یورو (بازار آزاد)

1,801,200

درهم امارات

418,200

پوند انگلیس

2,068,600

لیر ترکیه

34,300

فرانک سوئیس

1,947,000

یوان چین

225,000

ین ژاپن

 964,490

وون کره جنوبی

1,039

دلار کانادا

1,110,100

دلار استرالیا

1,083,400

دلار نیوزیلند

896,400

دلار سنگاپور

1,205,400

روپیه هند

16,500

روپیه پاکستان

5,511

دینار عراق

1,174

پوند سوریه

13,273

افغانی

23,550

کرون دانمارک

241,000

کرون سوئد

166,100

کرون نروژ

161,500

ریال عربستان

409,780

ریال قطر

421,400

ریال عمان

3,989,800

دینار کویت

4,994,355

دینار بحرین

4,074,000

رینگیت مالزی

387,600

بات تایلند

47,770

دلار هنگ کنگ

196,200

روبل روسیه

19,930

منات آذربایجان

903,870

درام ارمنستان

4,090

لاری گرجستان

570,300

سوم قرقیزستان

17,570

سامانی تاجیکستان

163,000

منات ترکمنستان

437,500
