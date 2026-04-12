قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۲۳ فروردین

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

175,899,000

طلای 18 عیار / 740

173,554,000

طلای ۲۴ عیار

234,530,000

طلای دست دوم

173,553,760

آبشده کمتر از کیلو

762,960,000

مثقال طلا

761,990,000
انس طلا

4,748.18

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,830,100,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,745,800,000

نیم سکه تک فروشی

974,000,000

ربع سکه تک فروشی

553,000,000

سکه گرمی تک فروشی

272,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,740,000,000

نیم سکه (قبل 86)

890,000,000

ربع سکه (قبل 86)

480,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

103,020,000

حباب سکه بهار آزادی

22,720,000

حباب نیم سکه

111,750,000

حباب ربع سکه

120,850,000

حباب سکه گرمی

58,910,000
