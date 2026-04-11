آیا درمان زخم با عسل واقعیت دارد ؟!

صد ها سال پیش که علم پزشکی پیشرفت چندانی نداشت از عسل برای بستن زخم و درمان جراحات عمیق استفاده می شد. سومری ها حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح این خاصیت را کشف کردند و به نسل های بعد از خود انتقال دادند. در بخش های مهمی از کشور عسل را اولین انتخاب برای التیام خراش های عمیق می دانند. امروزه این طبابت به پایتخت نیز رسیده است. افراد زیادی بر روی زخم خود عسل می گذارند و به خوددرمانی می پردازند.

آشنایی با فواید عسل

عسل از قدیم الایام مورد توجه انسان ها بوده و از مهم ترین مواد غذایی به شمار می رود. در کتاب آشتانگا هاریدایا که قدمت ۱۵۰۰ ساله دارد اشاره شده که عسل بر بیماری های بسیاری مانند: درمان عفونت های داخلی تأثیر مثبت دارد. طب سنتی اسلامی و چینی نیز بهره بسیاری از عسل برده اند و در بیشتر ترکیبات خود از آن استفاده می کنند. از دید علمی، پزشکان تغذیه توصیه زیادی به حضور داشتن عسل در رژیم روزانه دارند. اما عسل چه فوایدی دارد که انقدر مورد توجه قرار گرفته است؟

تأثیر بر سلامت قلب و عروق: عسل سبب کاهش کلسترول می شود و از انعقاد خون و تجمع پلاکت جلوگیری می کند. عسل به تقویت عضلات قلب کمک می کند و با تنظیم فشار خون مانع سکته قلبی می شود.

بهبود زخم معده: محلول عسل و آب ولرم در درمان زخم معده مؤثر است. زخم معده عموماً توسط باکتری ها به وجود می آید و خاصیت آنتی بیوتیک عسل سبب بهبود آن می شود. عسل می تواند با هلیکوباکتر پیلوری که عامل اصلی ایجاد زخم معده است، مقابله کند.

کمک به درمان سرماخوردگی و آنفولانزا: به منظور بهبود سرفه و گلو درد مورد استفاده قرار می گیرد. عسل و آویشن ترکیبی معجزه آسا در زمان سرماخوردگی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل این موضوع وجود آنتی اکسیدان فراوان در عسل است که مقاومت بدن را بالا می برد.

کمک به درمان التهابات و رفلاکس معده: خاصیت آنتی کسیدان عسل سبب شده تا برای رفع رفلاکس معده مناسب باشد. بافت عسل پوششی مناسب بر روی مری می سازد و مانع رفلاکس معده می شود.

رفع آکنه و جوش: خواص ضد التهابی و ضد باکتری عسل اینجا به کار شما می آید. کمی عسل بر محل جوش خود بزنید و منتظر معجزه بمانید.

تقویت سیستم ایمنی در زمان بارداری: عسل سیستم ایمنی بدن را در زمان بارداری تقویت می کند. موجب کاهش آلرژی های فصلی و درد و همچنین خواب بهتر می شود. محلول شیر و عسل برای خوابی راحت به بانوان آبستن پیشنهاد می شود.

کمک به درمان دیابت: اگر دچار دیابت هستید و اصرار بر خوردن شیرینی دارید، باید بگوییم که عسل نسبت به سایر شیرینی های دیگر، قند کمتری دارد و سطح قند شما را پایین نگه می دارد. البته به این معنا نیست که می توانید از عسل استفاده کنید. حتماً در این امر با پزشک خود مشورت کنید.

بهبود بیماری های کبدی: عسل باعث پایین آمدن سطح قند خون می شود و باکتری های مفید آن برای بهبود بیماری های کبدی مفید است.

التیام زخم و سوختگی: خاصیت شگفت انگیز عسل بهبود زخم است. در ادامه مطلب خاصیت درمان زخم و سوختگی به وسیله عسل را به شکل جامع برایتان بازگو می کنیم.

آیا عسل می تواند در درمان زخم مؤثر باشد؟

عسل در درمان زخم

با وجود عدم مستندات محکم علمی، اکثر پزشکان تأثیر مثبت عسل بر درمان زخم را تأیید می کنند. عسل با چسبندگی و خواص متعددی که دارد سبب التیام زخم می شود.

ph اسیدی موجود در عسل مهم ترین عامل التیام بخش زخم است. این اسید، سبب ترشح خون و آزاد شدن اکسیژن می شود. به همین دلیل زخم ها به سرعت بهبود پیدا می کنند. اسید پی اچ ترکیب پروتئاز ها را نیز کاهش می دهد تا نقش مهمی در بسته شدن سریع زخم ایفا کند.

همچنین عسل حاوی مقادیر زیادی قند است. گلوکز، ساکارز، فروکتوز که هر سه سبب فرایندی به نام اسمزی می شوند. در فرایند اسمزی آب از داخل زخم بیرون کشیده می شود و پوسته جدید، سریع تر از همیشه شکل می گیرد. این فرایند همچنین به برطرف شدن جای زخم کمک می کند و تورم ناشی از ضربه را از بین می برد.

باکتری ها با ایجاد عفونت و رشد خود از بهبود سریع زخم جلوگیری می کنند. قند موجود در عسل باعث جلوگیری از رشد باکتری ها و در نتیجه عفونت کمتر زخم خواهد شد. این همان خاصیت آنتی بیوتیکی است که از گذشته تا کنون به عسل نسبت می دهند.

قند طبیعی موجود در عسل در واقع تأثیر آب از بافت های فرسوده است که به نام اسمزی شناخته می شود. اسمزی سبب کاهش تورم شده و با کمک به جریان لنفاوی به بهبود زخم کمک می کند. این خاصیت آب را از باکتری ها می گیرد و با این کار سبب نابودی آن ها می شود.

عسل برای بهبود کدام زخم ها مناسب است؟

بهبود انواع زخم با عسل

جوش و آکنه: کافی است مقداری عسل بر روی پوست خود بمالید تا تأثیر اعجاب انگیز آن را ببینید. عسل درمان جوش و دمل موجب صافی و همچنین نرمی پوست می شود. به این منظور کافی است مقدار کمی عسل را بر روی جوش خود پخش کنید. بیست دقیقه صبر کنید و سپس با آب ولرم بشویید. عسل برای درمان جوش هایی که از پوست بیرون زده کوچک و بزرگ مناسب است. البته توجه داشته باشید که عسل سبب جلوگیری از به وجود آمدن جوش نمی شود و صرفاً از بین برنده آن است.

خراش و بریدگی

هنگامی که بر اثر عوامل خارجی و برخورد با شی نوک تیز پوست شما خراش بر می دارد، احتمال عفونی شدن هست و خیلی زود باید به آن رسیدگی شود. اگر مقداری عسل در نزدیکی خود دارید آن را بر روی خراش بگذارید تا جلوی رشد باکتری ها گرفته شود و فرایند بهبود خراش و بریدگی زودتر انجام بگیرد. برای این کار ابتدا جای زخم را با آب ولرم شسته و پاکیزه کنید. سپس کمی عسل روی یک بانداژ بمالید و بر روی زخم بگذارید و پانسمان کنید. هنگامی که پانسمان دچار تغییر حالت یا نمناک شد، آن را عوض کنید. عموماً ۲۴ ساعت تا یک هفته باید این کار را تکرار کنید تا زخم درمان شود.

سوختگی

عسل نمی تواند سوختگی عمیق را درمان کند اما برای سوختگی خفیف و متوسط مناسب است. برای این کار نیاز است جای سوختگی را تمیز کنید. سپس بر روی بانداژ عسل بمالید و آن را به آرامی روی جای زخم قرار دهید. هر چند وقت یک بار باید پانسمان را عوض کنید. هنگام تعویض اگر با پوست مرده مواجه شدید، آن را تمیز کرده و سپس پانسمان را مجدد انجام دهید. عسل سبب بهبود التهاب، کاهش درد و تسریع روند درمان سوختگی می شود.

خواص عسل برای بیماران تحت عمل جراحی

به جراحان توصیه شده است تا هنگام جراحی و برای التیام محل جراحت از عسل غافل نشوند. بیماران بسیاری خصوصاً آن ها که در معرض سزارین قرار گرفته اند، با کمک عسل التیام پیدا کرده و روند بهبودی شان سریع تر طی شده است.

درمان زخم دیابتی

عسل رطوبت کمی دارد. دارای اسید گلوکونیک است که سبب ساختن یک محیط اسیدی می شود. پراکسید هیدروژن دیگر خاصیت عسل است که زخم را در برابر باکتری ها مقاوم می کند. همه این ها سبب شده تا محققان به بیماران دیابتی پیشنهاد دهند تا در صورت بروز جراحت از عسل برای درمان استفاده کنند.

چه نوع عسلی برای درمان زخم بهتر است؟

نوع عسل برای درمان زخم

مسلماً عسل طبیعی بهترین تأثیر را بر درمان زخم می گذارد. این نوع عسل دارای قند طبیعی بوده و خاصیت های خود را از دست نداده است. موم و گل و بره داخل عسل طبیعی به درمان کمک بیشتری می کند. دقت داشته باشید که برای بستن زخم و سوختگی باید از عسل درمانی استفاده کنید. این نوع عسل با مراقبت زیادی بسته بندی می شود و آلودگی و میکروب را به خود نمی گیرد. استفاده از عسل طبیعی درمانی، ضمن برطرف کردن خطر عفونت سبب بهبود سریع زخم ها می شود.

آیا استفاده از عسل برای درمان زخم خطر دارد؟

خطرات استفاده از عسل برای درمان زخم بسیار اندک است. این خطرات را می توانیم به دو دسته عکس العمل های آلرژیک و عدم اطلاع از عمق زخم و سوختگی تقسیم کنیم. از جمله عوارض آلرژیک پس از درمان زخم به واسطه عسل می توان به این موارد اشاره کرد:

سرگیجه

تورم شدید

حالت تهوع

سوزش زیاد

تنفس سخت

استفراغ

عدم اطلاع از عمق زخم و سوختگی

دقت داشته باشید که عدم اطلاع از عمق زخم و خراش و استفاده غیرمجاز از عسل برای درمان می تواند خطراتی را داشته باشد و زخم شما را عمیق تر کند. پس حتماً قبل از انجام خوددرمانی با پزشک یا پرستار مشورت کنید. اگر تا به حال این کار را انجام نداده اید، حتماً از پرستار کمک بگیرید. استفاده از عسل طبیعی درمانی مهم و حیاتی است.

بزرگان درباره درمان زخم با عسل چه می گویند؟

برای اطمینان از اینکه استفاده از عسل برای درمان زخم مفید است، بهتر است نگاهی به تحقیقات و گفته های افراد مطرح و دانشمندان بزرگ بیندازیم.

ابن سینا در کتاب قانون پزشکی می گوید: عسل بر زخم مؤثر است و مرهمی از عسل و آرد برای مداوای زخم های چرکین پیشنهاد می شود.

پلین کهین طبیعت شناس اعتقاد دارد، مخلوط روغن ماهی و عسل تأثیر سودمندی برای عفونت ناشی از زخم و سوختگی دارد. عسل می تواند جلوی خون ریزی را بگیرد.

تحقیقاتی در انگلستان مربوط به سال ۱۹۹۲ نشان می دهد که استفاده از عسل برای درمان جراحت ناشی از سزارین مؤثر بوده است. به شکلی که بیمار نیازی به بخیه نداشته است.

پژوهشگر روس، زایس اعتقاد دارد، درمان بافت و تورم چرکی توسط عسل برطرف می شود. کافی است جوش و آکنه را بشکافید و مقداری عسل روی آن بریزید. او اعتقاد دارد پس از این کار ظرف ۲۴ ساعت پوست به حالت نرمال خود می رسد.

امام کاظم (ع) نیز در باب عسل می فرمایند: عسل شفای عاجل و قطعی بیماران است.

دکتر ساعتچی بر خواص آنتی بیوتیک عسل تمرکز دارد. ایشان می گویند: چندین هزار سال پیش مصریان باستان کشف کردند که عسل می تواند جراحت را درمان کند. آن ها پماد هایی با عسل تولید کردند و آن ها برای رفع جراحات سربازان جنگی مورد استفاده قرار دادند. امروزه خواص بیشتری همچون آنتی‎بیوتیک بودن عسل اثبات شده است. به طوری که به اعتقاد پزشکان آلمانی اغلب زخم های عفونی به واسطه عسل در مدت زمان بسیاری کوتاهی درمان می شوند.

