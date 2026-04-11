با دستور مقام قضایی اموال ثبتی و دارایی‌های بیش از ۴۰۰ چهره‌ حامی دشمن در خارج از کشور شناسایی و توقیف شد. در حال حاضر اموال و دارایی‌های این افراد که به حمایت از حمله خارجی و پشتیبانی جریان‌های معاند در خارج از کشور می‌پردازند اعم از عده‌ای از بازیگران، ورزشکاران، مدیران و خبرنگاران شبکه اسرائیلی اینترنشنال و شبکه من‌وتو توقیف شده است.

در راستای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مقابله با اقدامات خصمانه عوامل رسانه‌های معاند که با دشمن صهیونی- آمریکایی همکاری می‌کنند و در جهت تقویت دشمن گام بر می‌دارند، دستور قضایی جهت شناسایی و توقیف اموال و مسدودی حساب ۴۰۰ از افراد حامی دشمن خارج از کشور، از جمله تعدادی بازیگران، ورزشکاران و عوامل و کارکنان شبکه معاند از جمله شبکه ایران ایننترنشنال و شبکه من و تو صادر شد.

اسامی تعدادی از افرادی که حساب‌ها و اموال آن‌ها با دستور قضایی مسدود شده است به شرح زیر است:

محمد صادقی، مازیار فلاحی، پرستو صالحی، زهرا قنبری، علی شریف زارچی، مسعود شجاعی، پوریا زراعتی، فرداد فرحزاد، الناز کیانی، احمد صمدی، مجتبی پورمحسن، نیوشا صارمی، سمیرا قرائی، آزاده اسدی، علی اصغر رمضان پور، رضا محدث اردبیلی، مریم نظری، آرمین قبادی پاشا، زهرا علیپور، مزدک میرزایی، لیلا سعادتی، محمد تقوی، آرش اعلایی، پویا عزیزی، فیروزه جابانی، فرحناز اسپد، شراره عزیزی، فرنوش فرجی، سعیده قدری، مریم رحیمی مقدم، فریبا مسعود پورشیرازی، ریحانه فلاح یزدان آباد، شبنم آذر، علی حسین قاضی زاده، مهتاب سعادتمندی، سالور عوض ملایری، سارا ماهوریان، نیلوفر مولایی طالقانی، کاملیا پورکتابی، احسان اکبری، زهرا یزادنی (نیکی)، محسن فرشیدی، صدیقه یزدی‌ها، رضا اکوانیان، مجتبی کشتکار، نریما قریب، نیلوفر پورابراهیم، اشکان صفایی حکیمی، معصومه پوربخش، حامد اسمعیلیون، اشکان خطیبی، محمدعلی کریمی، محمدعلی کریمی، حمید فرخ نژاد، بروز ارجمند، احسان کرمی، سهیلا شهرکی ثابت، مرتضی کاظمیان، مهسا مرتضوی، امیر سلطان زاده، علی حسن پور، ندا کشاورز، امیر نعیم نجف زاده، مراد ویسی، ابوالفضل جهان دار و رضا غیبی، کیوان عباسی، مرجان عباسی، امیرعلی محمدیان، سالومه سیدنیا، ندا جناب و تینا قاضی مرادی، روزبه منجزی، پوپک سیمون درایه، امین فخودی قلعه نایبی، سعید بادله، نسیم محمدی، شعبانعلی مرادی، عل ظهرابی، کریم محمودخالص، محمدرضا کامرانی‌نژاد، هادی رستمی، رضا فاضلی، امیرمحمد معماریان، نادر نوشی، فریبا حسین پور، جواد ابوئی مهریزی، رویا روحی، فرحانه جلیلیان، سینا خانی پورروشن، آئیتا آرین، پرستو سلیمانی، مجتبی الحانی، بهاره سپاه منصوری، مسعود بختیار و لیلا رحیمی.