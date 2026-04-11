بازسازی پل هفتدهانه راهآهن در ۴۰ساعت+عکس
در حمله آمریکایی ـ صهیونی به پل هفتدهانه راهآهن در محدوده پشت روستای تاجخاتون استان قم، با هماهنگی و همکاری ادارهکل راهآهن استان و ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و با محوریت معاونت عمرانی استانداری، عملیات بازسازی و ترمیم این پل در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
در مدت کمتر از ۴۰ ساعت، این مسیر مجدداً به مدار بهرهبرداری بازگشت و تردد در این محور مهم ریلی برقرار شد.
این خط ریلی، محور ارتباطی قم به جنوب کشور بوده و شهرهایی همچون اهواز، ملایر، کرمانشاه و خرمشهر را به یکدیگر متصل کرده و نقش مهمی در جابجایی مسافر و کالا ایفا میکند.
تصاویری از بازسازی پل هفتدهانه راهآهن در جنوب کشور را ببینید.
منبع تسنیم